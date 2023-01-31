Україна припинила дію двох міжурядових угод з РФ у сфері авіації

Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, припинено дію угоди між урядом України та урядом РФ про повітряне сполучення і співробітництво в галузі повітряного транспорту від 12 січня 1994 року. Також припинено дію міжурядової угоди РФ і України про принципи співробітництва в галузі виробництва і поставок авіаційної техніки, підписаної 8 лютого 1993 року.

Нагадаємо, 12 січня Верховна Рада проголосувала за вихід із двох домовленостей з країнами СНД

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