Україна припинила дію двох міжурядових угод з РФ у сфері авіації
Україна вийшла ще з двох міжурядових угод з Російською Федерацією – вони стосуються співробітництва у сфері авіації
Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Зокрема, припинено дію угоди між урядом України та урядом РФ про повітряне сполучення і співробітництво в галузі повітряного транспорту від 12 січня 1994 року. Також припинено дію міжурядової угоди РФ і України про принципи співробітництва в галузі виробництва і поставок авіаційної техніки, підписаної 8 лютого 1993 року.
- Нагадаємо, 12 січня Верховна Рада проголосувала за вихід із двох домовленостей з країнами СНД
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