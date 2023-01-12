Про це повідомив народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко у телеграмі.

Сьогодні Україна вийшла з Угоди про порядок вирішення спорів, пов'язаних зі здійсненням господарської діяльності (№0162). Гончаренко зазначає, що угода була укладена ще у 1992 році.

Також Рада прийняла рішення про вихід з Конвенції про передачу осіб, які страждають психічними розладами, для проведення примусового лікування. Зазначається, що вона була підписана у 1997 році та застосовувалася у відносинах України з країнами СНД.

"Продовжуємо виходи з усіх домовленостей та угод з СНД. Їх було дуже багато", - пише Гончаренко.

Верховна Рада 19 червня ухвалила вихід України із кількох міжнародних угод з СНД і Росією.

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