Про це повідомив представник уряду в параламенті Тарас Мельничук у телеграм.

Верховна Рада на засіданні 19 червня ухвалила в цілому урядові законопроекти про вихід України з кількох міжнародних угод, зазначив він.

Зокрема, Україна припинила дію угоди з РФ про науково-технічне співробітництво – "за" таке рішення проголосували 305 народних депутатів України при мінімально необхідній кількості голосів 226, вказав він. Угоду було підписано у Москві у 1986 році.

Також парламент підтримав пропозицію Кабміну про вихід з Угоди з іншими учасницями СНД щодо співробітництва у розвитку та використанні систем стільникового рухомого зв'язку – "за" 305 голосів. Ця угода датується 1992 роком.

"За період, що минув з часу підписання угоди, вона не набрала для України практичної реалізації. Співпраця та будь-які контакти із виконавчими органами СНД з питань її реалізації з об’єктивних причин не відбуваються", – пояснив Мельничук.

Рішенням Верховної Ради Україна також вийшла з угоди про створення Міждержавного резерву біопрепаратів і інших засобів захисту тварин у державах – учасницях СНД, датованої 1997 роком, оскільки протягом останніх 10 років Україна не використовувала біопрепарати та інші засоби захисту тварин резерву, розташованого на території Російської Федерації.

Крім того, парламент підтримав вихід з протоколу про внесення поправок до Угоди про Міжурядовий фельд’єгерський зв’язок і з угоди про підтримку і розвиток малого підприємництва в державах - учасницях СНД.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала законопроєкти про заборону російської музики та книг.

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