Рада заборонила музику та книги з Росії

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у телеграм.

"Рада заборонила російську музику (законопроєкт 7273-д) в українських медіа та громадському просторі", – написав він.

Закон забороняє публічне виконання, показ, демонстрацію музичних творів, виконаних чи створених громадянами Російської Федерації. У разі порушення цієї норми телерадіоорганізації зобов'язуються сплатити штраф до держбюджету у розмірі 10% від ліцензійного збору.

Також він забороняє проведення гастролей за участю виконавців, які є громадянами держави-агресора, відтворення у транспорті музики та інших звукових сигналів, крім інформації про поїздку, відтворення музики у салоні таксі без згоди всіх пасажирів.

За таке рішення проголосували 303 народних депутати при необхідній кількості голосів 226, додав він.

Ухвалений закоон також передбачає створення списку виконавців РФ, які засуджують агресію проти України, щоб дозволити виконувати твори таких авторів. Право оновлювати такий список пропонується закріпити за Радою національної безпеки та оборони.

У той же час збільшується квота на пісні українською мовою з 35% до 40%.

"Також парламент заборонив імпорт та росповсюдження книг та іншої видавничої продукції (законорпоєкт 7459) з РФ, тимчасово окупованих нею територій України та з Білорусі. За - 306", – вказав Железняк.

Нагадаємо, Мінкульт заніс композитора і продюсера російської поп-музики Стоуна до списку осіб, які загрожують нацбезпеці.

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