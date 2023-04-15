Про це пише "Meduza".

Закон передбачає створення цифрового реєстру військового обліку, веденням якого займуться військові комісаріати. У ньому зберігатимуться особисті дані військовозобов'язаного, зокрема місце проживання і місце перебування, місце роботи, відомості про стан здоров'я та інші дані.

Передавати відомості до реєстру зобов'язані будуть МВС, ФНС, суди, медичні організації, навчальні заклади та інші відомства й організації.

Військкомати зможуть надсилати повістки рекомендованими листами за місцем проживання або в електронному вигляді в особистий кабінет на "Держпослугах".

Повістку вважатимуть отриманою одразу після її розміщення в особистому кабінеті.

Після того, як повістку вважатимуть врученою, військовозобов'язаному забороняють виїзд із країни доти, поки він не з'явиться до військкомату. Ухилянта також можуть позбавити права керувати автомобілем, реєструвати нерухомість і брати кредити.