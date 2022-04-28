Путін почав енергетичну війну проти Європейського Союзу, - Клімкін

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".



"Путін почав "бандитський" підхід стосовно Болгарії й Польщі, він там закрив газ. Вони, звичайно, не платять в російських "тугриках" і зараз Єврокомісія готує жорстку відповідь - це добре. Щоб Путін не міг шантажувати окремі країни ЄС. Що мене радує, що врешті-решт газ - це вже не зброя, а важіль. Росія вже точно й назавжди не може вважатись надійним постачальником. Казки закінчилися. Почалася сувора реальність. Не потрібно нам розповідати про потоки. Тепер потрібно розуміти, що Путін почав ще енергетичну війну, гібридну, але пряму й проти ЄС. Так що війна ведеться", - зауважив Клімкін.



За його словами, як Путін каже, що він веде війну зі США, із Заходом, так він прямо веде газову війну.



"Зараз вони почали вже дорікати Болгарії та Польщі - країнам ЄС. Це те, чого коштують слова та чого коштує позиція Кремля. Тепер ЄС зрозуміло це гарно", - наголосив Клімкін.



Також він додав, що наразі наше завдання номер один - отримати ембарго на газ й нафту із РФ.



"Путін взагалі гроші не рахує, він вважає що це для бухгалтерів. А він, начебто, займається геополітикою. У Росії заморозили резерви Центробанку (через санкції, - ред.), але є й погана новина, після хорошої. Вона полягає у тому, що ціни на енергоносії зростають, вони отримують більше за нафту, отримують більше за газ. Тому, завдання отримати, хоча б часткове, але, насправді, повне ембарго на нафту - це наша задача на сьогодні номер один, щоб обмежити потік коштів. Так, щоб Путін зрозумів, що без того, що він реально почав відхід від України, все буде закрито, вентилі закриваються", - підсумував Клімкін.



