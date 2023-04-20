Путін приїхав на тимчасово окуповану частину Україну та подарував своєму генералу Теплинському ікону від царського воєнного міністра Петра Ванновського (1822-1904), і назвав Ванновського одним з кращих міністрів. А я згадав відому цитату про Ванновського: "Во все царствование императора Александра III военным министром был Ванновский, и во все это время в военном ведомстве царил страшный застой. Чья это была вина, самого ли государя или Ванновского, я не знаю, но последствия этого застоя были ужасны. Людей неспособных и дряхлых не увольняли, назначения шли по старшинству, способные люди не выдвигались, а двигались по линии, утрачивали интерес к службе, инициативу и энергию, а когда они добирались до высших должностей, они уже мало отличались от окружающей массы посредственностей. Этой нелепой системой объясняется и ужасный состав начальствующих лиц, как к концу царствования Александра III, так и впоследствии, во время Японской войны!".

Це цитата іншого царського воєнного міністра Олександра Редігера з його книги "История моей жизни". Ванновський був міністром імператора Олександра ІІІ, а Редігера міністром призначив імператор Микола ІІ, щоб він провів реформи та виправив жахливі проблеми царської армії, які призвели до поразки у російсько-японській війні. Редігер написав у книзі те, що думав - ці мемуари були виданівже після його смерті, і він вважав, що поразка від Японії — це наслідок правління Ванновського.

Путін є відомим прихильником імператора Олександра ІІІ, паралелі з правлінням та зовнішньої політикою якого Путін намагається показати зі своїм часом. Фактично, визнання Ванновського — це історична дрімучість Путіна, який не знає історію, і улюбленим філософом якого є Ільїн, прибічник Гітлера та німецького нацизму

Путін є відомим прихильником імператора Олександра ІІІ, паралелі з правлінням та зовнішньої політикою якого Путін намагається показати зі своїм часом. Фактично, визнання Ванновського — це історична дрімучість Путіна, який не знає історію, і улюбленим філософом якого є Ільїн, прибічник Гітлера та німецького нацизму. А кращим міністром є Ванновський, після правління якого російська армія була розгромлена у Маньчжурії набагато слабшою на той час Японією.

Погане знання власної історії з боку Росії, яка намагається повчати сусідів, використовуючи якісь посилання на минулі часи, — значить, нічого вони навіть про себе не розуміють та не знають, нав'язучи іншим країнам невігластво та тупість.

Джерело

Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

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