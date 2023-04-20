Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Путін погано знає російську історію
OPINION

Путін погано знає російську історію

Юрій Бутусов
20 квітня, 2023 четвер
14:02
Погляд Юрій Бутусов

Визнання царського міністра Ванновського — це історична дрімучість Путіна

Путін приїхав на тимчасово окуповану частину Україну та подарував своєму генералу Теплинському ікону від царського воєнного міністра Петра Ванновського (1822-1904), і назвав Ванновського одним з кращих міністрів. А я згадав відому цитату про Ванновського: "Во все царствование императора Александра III военным министром был Ванновский, и во все это время в военном ведомстве царил страшный застой. Чья это была вина, самого ли государя или Ванновского, я не знаю, но последствия этого застоя были ужасны. Людей неспособных и дряхлых не увольняли, назначения шли по старшинству, способные люди не выдвигались, а двигались по линии, утрачивали интерес к службе, инициативу и энергию, а когда они добирались до высших должностей, они уже мало отличались от окружающей массы посредственностей. Этой нелепой системой объясняется и ужасный состав начальствующих лиц, как к концу царствования Александра III, так и впоследствии, во время Японской войны!".

Це цитата іншого царського воєнного міністра Олександра Редігера з його книги "История моей жизни". Ванновський був міністром імператора Олександра ІІІ, а Редігера міністром призначив імператор Микола ІІ, щоб він провів реформи та виправив жахливі проблеми царської армії, які призвели до поразки у російсько-японській війні. Редігер написав у книзі те, що думав - ці мемуари були виданівже після його смерті, і він вважав, що поразка від Японії — це наслідок правління Ванновського.

Путін є відомим прихильником імператора Олександра ІІІ, паралелі з правлінням та зовнішньої політикою якого Путін намагається показати зі своїм часом. Фактично, визнання Ванновського — це історична дрімучість Путіна, який не знає історію, і улюбленим філософом якого є Ільїн, прибічник Гітлера та німецького нацизму

Путін є відомим прихильником імператора Олександра ІІІ, паралелі з правлінням та зовнішньої політикою якого Путін намагається показати зі своїм часом. Фактично, визнання Ванновського — це історична дрімучість Путіна, який не знає історію, і улюбленим філософом якого є Ільїн, прибічник Гітлера та німецького нацизму. А кращим міністром є Ванновський, після правління якого російська армія була розгромлена у Маньчжурії набагато слабшою на той час Японією.

Погане знання власної історії з боку Росії, яка намагається повчати сусідів, використовуючи якісь посилання на минулі часи, — значить, нічого вони навіть про себе не розуміють та не знають, нав'язучи іншим країнам невігластво та тупість.

Джерело

Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Володимир Путін
російська армія
нацизм
Юрій Бутусов
Війна з Росією
окуповані території
Читайте також:
Бахмут
19 квітня, 2023 середа
Прикордонники знищили групу росіян, яка намагалась захопити позиції українців у Бахмуті
Олег Барна
19 квітня, 2023 середа
"Задачу виконано, але ціною життів": бригада, де служив екснардеп Барна, розповіла подробиці його загибелі
Олександр Антонюк
Автор Олександр Антонюк
19 квітня, 2023 середа
Електронні повістки у Дії: чи правильно це?
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.53
    Купівля 37.53
    Продаж 38.3
  • EUR
    Купівля 40.72
    Продаж 41.77
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
20 квітня
15:06
Найбільш боєздатну частину російської армії знищив сам Путін, - ГУР
15:01
Миколаїв
Майже всі миколаївці, які покинули місто після 24 лютого 2022-го, повернулися додому
14:56
Оновлено
Генсек НАТО Єнс Столтенберг
Зеленський: трактуємо візит Столтенберга як знак, що НАТО готове розпочати нову главу у відносинах з Україною
14:41
На фото: актори "Форсажа 7"
Вийшов другий трейлер фільму "Форсаж 10"
14:38
Ексклюзив
155-мм боєприпаси для України
Між Францією та Польщею виникли суперечки щодо боєприпасів для України, - військовий експерт Самусь
14:38
Оновлено
російський літак
Намагалися викрасти російський літак: СБУ порушила кримінальну справу за наслідками операції українських військових
14:29
Верховний суд України
Верховний Суд залишив компанії Жеваго 40% акцій Полтавського ГЗК
14:27
Почалася розробка серіалу за мотивами "Сутінок" Стефані Майєр, - ЗМІ
14:13
Вадим Новинський
В Україні арештували активи Новинського – 18 млн кубометрів газу на понад 144 млн грн
14:09
Ексклюзив
Бахмут
Ворог дуже сильно насідає на Бахмут, доруйновуючи місто, - лейтенант батальйону "Свобода" Конон
13:54
У квітні вагнерівці незаконно депортували з Бахмута чотири родини з дітьми
13:41
весна
Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати відчутного потепління
13:37
Дмитро Пєсков
Пєсков заявив, що головна мета війни РФ — не дати Україні вступити в НАТО
13:23
Київрада розгляне розірвання договору оренди землі з посольством РФ
13:22
PR
Класифікація та технічні характеристики ноутбуків
13:13
Чотирьом активним учасникам хуліганських дій на території Києво-Печерської лаври повідомили про підозру
13:03
крилата ракта "Калібр"
РФ тримає в Чорному морі 3 ракетоносії, загальний залп може становити до 13 "калібрів"
13:03
Оновлено
Від ранку армія РФ чотири рази обстріляла Чернігівщину, поранена жінка померла в лікарні
12:53
Оновлено
Стало відомо, коли відбудеться прощання із загиблим ексдепутатом Барною та де його поховають
12:46
адмірал Сергій Авакянц
Командувач Тихоокеанського флоту РФ пішов у відставку після перевірки боєздатності
12:41
паспорт "ДНР"
У Києві затримали чиновницю "МВС ДНР", яка планувала втекти за кордон
12:30
Помер український художник, скульптор і архітектор Володимир Мельниченко
12:16
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
РФ отримала нову партію іранських дронів та активізувала атаки після затишшя, - Гуменюк
12:05
Ексклюзив
путін, путлер
Путін намагається довести, що він залишається альфа-самцем, - офіцер руху опору "Вільна Україна" Тетерук
12:03
OPINION
Олексій Панич
Удавана незалежність УПЦ від РПЦ — це казки "для тих, хто не в темі"
11:53
Єврокомісія
Єврокомісія представить новий пакет санкцій цієї п’ятниці, - Politico
11:46
На Еспресо відбудеться українська прем'єра фільму "Голос Вікторії: щоденник викраденої вчительки"
11:43
евакуація
Розстрілював автівки мирних жителів у Ірпені: судитимуть військового РФ, впізнаного за фото на Polaroid
11:17
Укрпошта
Укрпошта доставила 10-мільйонну посилку "Залізною поштою"
11:05
стартап
В Україні розвиватимуть стартапи-екосистеми та залучатимуть інвестиції завдяки підтримці Techosystem
10:53
Обстріл РФ Донеччини
Росіяни за добу обстріляли 14 населених пунктів на Донеччині: 1 загиблий
10:50
Ексклюзив
Києво-Печерська лавра, Митрополит Павло (Лебідь)
У приміщеннях Лаври, які належать державі, донині працює бізнес Паші Мерседеса, - релігієзнавець Ковальов
10:39
танк Leopard 2
Данія разом із Нідерландами передає 14 танків Leopard 2 Україні
10:18
Інфографіка
долар
Курс валют на 20 квітня: вартість долара, євро, злотого
10:16
Росіяни вивозять граніт з тимчасово окупованого Маріуполя
Росіяни вивозять граніт з тимчасово окупованого Маріуполя
10:04
Оновлено
Київ
Наслідки спалаху, які бачили кияни, й падіння невідомого об'єкта з'ясовуватимуть фахівці, - КМВА
10:02
OPINION
Володимир Горбач
Про план України після вступу до НАТО без ПДЧ
10:00
Південна Корея
"Для збереження стабільних відносин з Росією": Південна Корея пояснила позицію щодо зброї Україні
09:55
У Костянтинівці від рук російських військових загинула людина, на Донеччині ще двоє поранених
09:45
Окупанти
РФ створила нову групу військ на тимчасово окупованому півдні України, - британська розвідка
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV