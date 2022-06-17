Путін погрожує застосувати ядерну зброю для "захисту суверенітету"

Про це Володимир Путін сказав на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

"То один якийсь безвідповідальний політик щось ляпне, то інший – між іншим, на дуже високому щаблі, на рівні, скажімо, міністерства закордонних справ, перші особи там розмірковують щось на цю тему", - поскаржився Путін. - А ми що мовчати будемо? Відповідаємо належним чином. Як тільки ми відповідаємо, чіпляються за це: ось, Росія погрожує! Ми не погрожуємо! Але всі повинні знати, що в нас є і ми будемо її застосовувати, якщо це буде потрібно для захисту нашого суверенітету".

12 червня очільник державної думи Росії В'ячеслав Володін виступив з погрозами на адресу України, Польщі й усієї Європи, яких, за його словами, може "не стати" у випадку появи в українців ядерної зброї. Схожою є й риторика речниці російського МЗС Марії Захарової.

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