Володін та Захарова відреагували на заяву Сікорського, яка прозвучала в ефірі Еспресо

В такий спосіб керівник нижньої палати парламенту РФ у неділю, 12 червня 2022 року, прокоментував у себе на ТГ-каналі відповідну заяву ексміністра закордонних справ Польщі, депутатата Європейського парламенту Радослава Сікорського

"Сікорський провокує ядерний конфлікт у центрі Європи. Він не думає про майбутнє ні України, ні Польщі. У разі реалізації його пропозицій цих країн не стане, як і Європи", - наголосив Володін.

За словами російського політика, Сікорському "необхідно пройти обстеження у психіатра, здати мандат та сидіти вдома під наглядом".

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Більше того, додав В'ячеслав Володін, виступ Радослава Сікорського переконує його в "необхідності" продовження війни.

"Саме через таких, як Сікорський, необхідно звільнити Україну не лише від нацистської ідеології, а й демілітаризувати її, забезпечивши без'ядерний статус країни", - сказав очільник Держдуми РФ.

Схожою є й реакція речниці російського МЗСУ Марії Захарової:

"Польські політики, які контролюються американським приводним ременем, виявляють екстремістську ідеологію, розповсюджують ненависть, розпалюють конфлікти, а тепер ще й загрожують планеті порушенням режиму нерозповсюдження ядерної зброї. Але найголовніше – вони ставлять під удар польський народ, який втягують у ядерний переділ світу".

Нагадаємо, 11 червня Сікорський закликав західні країни - гаранти виконання Будапештського меморандуму, а це Сполучені Штати Америки й Велика Британія, виконати свої зобов'язання із захисту українського суверенітету й "подарувати Україні ядерні боєголовки" з власних арсеналів.

Таку заяву Радослав Сікорський зробив в етері телевізійного каналу "Еспресо", під час програми "Студія Захід з Антіном Борковським".

"Як відомо, Україна віддала свій ядерний потенціал після того, як у 1994 році було підписано Будапештський меморандум. Сьогодні росіяни та дехто ще кажуть, що це не були гарантії. Але всі тоді розуміли, що Україна на заміну цього буде незалежною країною у кордонах, установлених з часів СРСР. Росія безперечно цей договір порушила і багато разів. Україна не мала операційного контролю над тим арсеналом та не мала також можливості утримувати його у безпечному стані. Але через те, що Росія порушила цей Будапештський меморандум, то вважаю, що ми як Захід мали б право подарувати Україні ядерні боєголовки. Так, щоб вона могла захистити свою незалежність", - сказав, зокрема, Сікорський.

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