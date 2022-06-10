Публіцист розповів про це в етері телеканалу "Еспресо".

"Налаштовуйтеся на довготривалу боротьбу з Росією. Не вірте тому, хто каже, що з Путіним можна домовитися. З Путіним можна домовитися лише на російсько-польському кордоні, чи російсько-румунському, російсько-угорському. Тільки там, де стоятиме російський прапор поряд з угорським чи польським, президент Росії Путін буде з кимось домовлятися. Не з нами. Україна для перемоги має використовувати резерви цивілізованого світу: економічні, фінансові та військові. Боротьба цивілізованого світу, який підтримує Україну, з Росією може затягнутися надовго. А головний тягар цієї боротьби буде нести український народ", - зауважив Портников.

Журналіст наголосив, що поки Російська Федерація отримує величезні гроші від продажу нафти, Путіну немає чого боятися, адже агресор заплатить будь-які гроші силовикам, щоб вони розігнали будь-які протести в Росії. Хоча імовірність того, що російський народ повстане, надзвичайно мізерна.

"Путіна абсолютно не цікавлять економічні наслідки війни проти України. Ба більше, поки Росія зможе вкладати у свій бюджет сотні мільйонів доларів від нафти, адже зараз через подорожчання енергоносіїв РФ отримує більший прибуток, ніж до нападу на Україну, - Путін може бути впевненим, що він підтримує стабільність у Москві. Агресор буде платити силовикам великі гроші, щоб вони розганяли будь-які повстання, якщо в Росії почнуться протестні рухи. Але це мало вірогідно, адже росіяни розуміють, що Путін робить те ж, що й Петро I, - збирає землі", - зауважив Віталій Портников.

27 травня в інтервʼю Крим.Реалії представник Головного Управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький висловився, що в українській розвідці прогнозують, що війна може затягнутися до зими.

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що телефонні переговори з президентом РФ Володимиром Путіним не мають сенсу, бо той хоче знищити державність України.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb