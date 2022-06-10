Війна буде довгою. Із Путіним можна домовитися лише на російсько-польському кордоні, - Портников
Журналіст Віталій Портников вважає, що війна Росії проти України буде довгою, адже з президентом країни-агресорки Володимиром Путіним можна буде домовитися лише на російсько-польському кордоні
Публіцист розповів про це в етері телеканалу "Еспресо".
"Налаштовуйтеся на довготривалу боротьбу з Росією. Не вірте тому, хто каже, що з Путіним можна домовитися. З Путіним можна домовитися лише на російсько-польському кордоні, чи російсько-румунському, російсько-угорському. Тільки там, де стоятиме російський прапор поряд з угорським чи польським, президент Росії Путін буде з кимось домовлятися. Не з нами. Україна для перемоги має використовувати резерви цивілізованого світу: економічні, фінансові та військові. Боротьба цивілізованого світу, який підтримує Україну, з Росією може затягнутися надовго. А головний тягар цієї боротьби буде нести український народ", - зауважив Портников.
Журналіст наголосив, що поки Російська Федерація отримує величезні гроші від продажу нафти, Путіну немає чого боятися, адже агресор заплатить будь-які гроші силовикам, щоб вони розігнали будь-які протести в Росії. Хоча імовірність того, що російський народ повстане, надзвичайно мізерна.
"Путіна абсолютно не цікавлять економічні наслідки війни проти України. Ба більше, поки Росія зможе вкладати у свій бюджет сотні мільйонів доларів від нафти, адже зараз через подорожчання енергоносіїв РФ отримує більший прибуток, ніж до нападу на Україну, - Путін може бути впевненим, що він підтримує стабільність у Москві. Агресор буде платити силовикам великі гроші, щоб вони розганяли будь-які повстання, якщо в Росії почнуться протестні рухи. Але це мало вірогідно, адже росіяни розуміють, що Путін робить те ж, що й Петро I, - збирає землі", - зауважив Віталій Портников.
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