Розмови з Путіним не мають сенсу, він хоче знищити українську державність, - Подоляк
Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що телефонні переговори з президентом РФ Володимиром Путіним не мають сенсу, бо той хоче знищити державність України
Про це в ефірі всеукраїнського марафону заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, передає УНІАН.
"Сьогодні було б дивно вважати, що за спиною України, яка вже понад 100 днів спокійно собі воює з великою, потужною, як ще вчора казали, Росією... Неможливо, щоб за спиною України хтось щось укладав", – сказав він.
Радник прокоментував телефонні дзвінки президентові РФ Володимирові Путіну від західних політиків, що активізувались останнім часом. Подоляк наголосив, що більшість цих політиків втомилась від війни в Україні та хочуть закінчити її за будь-яку ціну.
"Вони наче роблять якісь кроки і таким чином самі себе заспокоюють. "Дивіться, ми подзвонили Путіну, про щось з ним поговорили, тобто вже внесли якусь там допомогу Україні", але це не так. З Путіним розмовляти нема сенсу, бо в нього знищення державності України - це ключове і принципове питання", - заявив він.
На його переконання, для досягнення своєї мети Путін витратить будь-яку кількість ресурсів.
"Нехай західні лідери собі проводять розмови. А ми будемо доводити в новому форматі, що таке сьогодні Україна і що таке сьогодні Росія", - наголосив він.
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