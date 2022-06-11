Захід має право подарувати Україні ядерні боєголовки, - депутат Європарламенту Сікорський

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Не думаю, що Путін відважиться атакувати територію НАТО ядерною зброєю. Крім риторики на цю мить, не бачу жодних приготувань. Росія має кілька тисяч тактичних боєголовок, які зберігаються у спеціально підготовлених до цього складах і 24 години на добу нами та Союзом відстежується ця ситуація. І якби відбулося переміщення атомних головок до будь-яких підрозділів чи авіаційних, чи артилерійських, або ж ракетних, то це б свідчило про те, що Росія готується до чогось подібного. Але нічого такого не відбувається" – зауважив депутат Європарламенту.



Радослав Сікорський зазначив, що складнішим є те, як переконати Путіна, що для нього було б занадто ризикованим відати такий наказ щодо України, яка не являється формальним членом НАТО і нашим союзником.



"У мене є два аргументи, які я вважаю, Путін повинен взяти до уваги. По-перше, використання тактичної зброї відбувається за іншим каналом рішення, ніж стратегічної зброї. Стратегічна міжконтинентальна зброя виходить по суті дуже коротким ланцюгом рішення від наказу президента до офіцерів, які запускають ракети. Оскільки рішення повинне бути дуже швидким і реакція впродовж кількох хвилин, наприклад, на ворожий перший удар. Натомість тактична зброя використовується на полі битви та перебуває у розпорядженні керівників значно нижчого щабля, звісно, за наказом з Кремля. Я думаю, якби Путін віддав такий наказ, то цей момент став би для нього особисто найбільшою небезпекою. Оскільки російські генерали повинні ухвалити рішення чи бути відповідальними за геноцид з усіма його наслідками, чи позбутися Путіна. Іншого варіанту не існує" – пояснив польський політик.



Сікорський додав, що не можна не виконати наказ і водночас зберегти посаду, а, можливо, і життя.



"Є другий аргумент, який ще не з'являється публічно, але я вважаю, він обґрунтований. Як відомо, Україна віддала свій ядерний потенціал після того, як у 1994 році було підписано Будапештський меморандум. Сьогодні росіяни та дехто ще кажуть, що це не були гарантії. Але всі тоді розуміли, що Україна на заміну цього буде незалежною країною у кордонах, установлених з часів СРСР. Росія безперечно цей договір порушила і багато разів. Україна не мала операційного контролю над тим арсеналом та не мала також можливості утримувати його у безпечному стані. Але через те, що Росія порушила цей Будапештський меморандум, то вважаю, що ми як Захід мали б право подарувати Україні ядерні боєголовки. Так, щоб вона могла захистити свою незалежність"- підкреслив депутат Європарламенту.

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