English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Захід має право подарувати Україні ядерні боєголовки, - депутат Європарламенту Сікорський
Ексклюзив

Захід має право подарувати Україні ядерні боєголовки, - депутат Європарламенту Сікорський

11 червня, 2022 субота
22:23
війна з Росією Радослав Сікорський

Радослав Сікорський, депутат Європарламенту, польський політик вважає, що після того, як у 1994 році за Будапештським меморандумом Україна віддала свій ядерний потенціал і на заміну стала незалежною країною у кордонах, установлених з часів СРСР, Росія порушила цей меморандум і тому Захід може надати можливість Україні захистити свою незалежність

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Не думаю, що Путін відважиться атакувати територію НАТО ядерною зброєю. Крім риторики на цю мить, не бачу жодних приготувань. Росія має кілька тисяч тактичних боєголовок, які зберігаються у спеціально підготовлених до цього складах і 24 години на добу нами та Союзом відстежується ця ситуація. І якби відбулося переміщення атомних головок до будь-яких підрозділів чи авіаційних, чи артилерійських, або ж ракетних, то це б свідчило про те, що Росія готується до чогось подібного. Але нічого такого не відбувається" – зауважив депутат Європарламенту.

Радослав Сікорський зазначив, що складнішим є те, як переконати Путіна, що для нього було б занадто ризикованим відати такий наказ щодо України, яка не являється формальним членом НАТО і нашим союзником.

"У мене є два аргументи, які я вважаю, Путін повинен взяти до уваги. По-перше, використання тактичної зброї відбувається за іншим каналом рішення, ніж стратегічної зброї. Стратегічна міжконтинентальна зброя виходить по суті дуже коротким ланцюгом рішення від наказу президента до офіцерів, які запускають ракети. Оскільки рішення повинне бути дуже швидким і реакція впродовж кількох хвилин, наприклад, на ворожий перший удар. Натомість тактична зброя використовується на полі битви та перебуває у розпорядженні керівників значно нижчого щабля, звісно, за наказом з Кремля. Я думаю, якби Путін віддав такий наказ, то цей момент став би для нього особисто найбільшою небезпекою. Оскільки російські генерали повинні ухвалити рішення чи бути відповідальними за геноцид з усіма його наслідками, чи позбутися Путіна. Іншого варіанту не існує" – пояснив польський політик.

Сікорський додав, що не можна не виконати наказ і водночас зберегти посаду, а, можливо, і життя.

"Є другий аргумент, який ще не з'являється публічно, але я вважаю, він обґрунтований. Як відомо, Україна віддала свій ядерний потенціал після того, як у 1994 році було підписано Будапештський меморандум. Сьогодні росіяни та дехто ще кажуть, що це не були гарантії. Але всі тоді розуміли, що Україна на заміну цього буде незалежною країною у кордонах, установлених з часів СРСР. Росія безперечно цей договір порушила і багато разів. Україна не мала операційного контролю над тим арсеналом та не мала також можливості утримувати його у безпечному стані. Але через те, що Росія порушила цей Будапештський меморандум, то вважаю, що ми як Захід мали б право подарувати Україні ядерні боєголовки. Так, щоб вона могла захистити свою незалежність"- підкреслив депутат Європарламенту.

  • Раінше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш наголосив, що перспектива ядерного конфлікту тепер знову можлива
  • 25 квітня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров у прямому ефірі російського пропагандистського "Першого телеканалу" заявив, що ризик ядерної війни є реальним
  • Очільник Пентагону Ллойд Остін під час брифінгу на авіабазі Рамштайн у Німеччині закликав не спекулювати погрозами застосування ядерної зброї
  • Також посол США в Росії Джон Салліван в інтерв'ю CNN заявив, що його країна "не бере участь у безвідповідальній риториці щодо ядерної зброї". 
  • Крім того, посол Росії у Великій Британії Андрій Келін заявив, що РФ не збирається використов
  • 1 червня  російський Інтерфакс повідомив, що Росія проводить навчання ракетних військ з ядерним озброєнням, задіяла комплекси "Ярс"
Відео
Новини
Сікорський
ядерна безпека
ядерна боєголовка
Читайте також:
На фото гаубиця М109А3
11 червня, 2022 субота
Українські війська перебувають у пастці в артилерійській війні на критичних лініях фронту – ISW
Німеччина
10 червня, 2022 п'ятниця
"Ми повинні покласти край дурості": Німеччина змінює правила експорту зброї, що полегшить її постачання в Україну
окупанти
10 червня, 2022 п'ятниця
Президент Нікарагуа дозволив ввести війська РФ у свою країну
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.06
    Купівля 34.06
    Продаж 34.94
  • EUR
    Купівля 35.91
    Продаж 37.2
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
11 червня
22:57
КНДР
У КНДР вперше жінка стала міністром
22:37
Російські військові
США, Мексика та Канада закликали Росію вивести війська з України
22:13
Володимир Труш
На Тернопільщині стались вибухи, - ОВА
22:09
знищена ворожа техніка
На сході ЗСУ знищили 20 окупантів та 8 одиниць техніки
22:08
Ексклюзив
Польща
Роздмухування конфлікту через рівність прав поляків та українських біженців у Польщі є частиною інформвійни РФ, - експосол Дещиця
22:04
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Мінськ 3 - це новий спосіб знищити Україну, - Піонтковський
21:52
Японія
Японія відправить в Україну установки для очищення води
21:47
Шольц і Макрон
Шольц, Макрон та Драгі можуть у червні приїхати до Києва, - Bild
21:34
Ексклюзив
На фото Збройні сили України
Росіяни морально готуються до того, що ЗСУ можуть вийти на адмінмежу до Криму, - військовий експерт Киричевський
21:30
Оновлено
На фото працівники поліції
На Одещині під час купання чоловік зачепив міну і загинув
21:24
ОПУ
Ми не чуємо від лідерів ЄС жодного аргументу, чому статус кандидата на членство не можна надати Україні, - ОП
21:22
На фото члени комісії ООН та представники України
В Україну прибула комісія ООН для розслідування злочинів Росії
20:55
Іоан Курмояров
"У пеклі ви будете". Зник священик з Петербургу, що відкрито засуджував російських окупантів
20:46
касетні боєприпаси
РФ обстріляла Дніпропетровщину касетними снарядами
20:44
На фото учасники відкриття центру
У Вільнюсі відкрився перший у ЄС Український центр для біженців
20:23
Голодомор
Німецька партія Зелених закликала визнати Голодомор геноцидом
20:22
Ексклюзив
Радослав Сікорський
Стратегічна перевага України у війні - це російська корупція, - польський політик Сікорський
20:03
На Зміїному зафіксували нові ППО російських загарбників
На Зміїному зафіксували нові ППО російських загарбників
20:01
Олаф Шольц
Шольц попросив Болгарію зняти вето на процес вступу до ЄС Північної Македонії
19:51
Урсула фон дер Ляєн
Глава Єврокомісії відвідала поранених українських військових у столичній лікарні
19:49
У Лисичанську створено військову адміністрацію
19:40
ОБСЄ
ОБСЄ не евакуювала своїх українських працівників після 24 лютого та припинила з ними зв'язок, - Politico
19:27
Ексклюзив
закордонний паспорт
Спрощена процедура отримання українського громадянства може бути лиш для іноземних воїнів ЗСУ, - Наливайченко
19:27
На фото військовослужбовець ЗСУ та військова техніка
ЗСУ стримують штурм окупантів у Сєверодонецьку та відбили наступ в районі Попасної, - Генштаб
19:18
На війні з РФ загинув чеський доброволець
19:15
Маріуполь
У Маріуполі рашисти перейменували площу Свободи та миру й повісили триколор, - радник мера
19:09
Україна Євросоюз
Єврокомісія рекомендуватиме лідерам ЄС надати Україні статус кандидата, але будуть умови, - Bloomberg
19:03
Ексвіцепрезидент "Газпромбанку" Волобуєв вступив до добровольчого легіону "Свободу Росії"
"Мрії збуваються": ексвіцепрезидент "Газпромбанку" Волобуєв вступив до добровольчого легіону "Свободу Росії"
19:01
Ексклюзив
Андрюс Тапінас
Литовці дивляться на Путіна з жалем, у нього комплекс Наполеона, - литовський журналіст Андрюс Тапінас
19:00
Франція
Франція не налаштована йти на поступки Росії, - представник Макрона
18:59
Євген Балицький, Мелітополь
"Регіонал" Балицький почав видавати російські паспорти у Мелітополі
18:47
пшениця зерно
На Одещині почались жнива, збирають ячмінь - ОВА
18:31
Олаф Шольц
Шольц виступив за початок перемовин щодо вступу в ЄС з Північною Македонією
18:31
білоруські військові лукашенко
Білорусь проведе серію військових навчань у прикордонній з Україною Гомельській області
18:24
Маріупольський драмтеатр
"Портрет нашого ворога - варвари": у Мінкульті назвали кількість зруйнованих пам'яток
18:00
ЗАЕС і МАГАТЕ
Зв'язок між Запорізькою атомною електростанцією та МАГАТЕ вдалося відновити, - Енергоатом
17:59
санкції проти Росії
Економіка Росії відкотиться на 15 років назад через санкції, - Reuters
17:57
Руслан Малиновський (в центрі), Україна - Вірменія, Лаг націй
Україна розтрощила Вірменію у Лізі націй
17:50
Співробітники МНС Донецької народної республіки розчищають уламки біля пошкодженого театру в Маріуполі,
У Маріуполі трактор МНС Росії підірвався на міні, троє окупантів загинуло, - радник мера
17:46
Дмитро Кулеба
Важка зброя, сьомий пакет санкцій та розблокування експорту: про що Кулеба говорив з очільниками МЗС Польщі і Литви
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV