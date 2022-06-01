Про це передає російський Інтерфакс.

"В Іванівській області автономні пускові установки рухомого ґрунтового ракетного комплексу "Ярс" тейковського з'єднання РВСН здійснюють інтенсивні маневрені дії на маршрутах бойового патрулювання в рамках навчань", - йдеться у повідомленні.

На навчання залучили близько 1 тис. військових, задіяно понад 100 одиниць техніки.

"Стратегічні ракетники відпрацьовують питання виведення ракетних комплексів на польові позиції, здійснення маршів протяжністю до 100 км, розосередження агрегатів зі зміною польових позицій, їхнього інженерного обладнання, організації маскування та бойової охорони", - сказали у відомстві.

Чи будуть в ході маневрів проводитися навчальні пуски, не повідомляється.

Довідка: "ЯРС" - російська твердопаливна міжконтинентальна балістична ракета мобільного та шахтного базування з роздільною головною частиною з блоками індивідуального наведення. Є модифікацією ракети комплексу Тополь-М.

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