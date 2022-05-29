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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Посол РФ у Британії розповів, у якому випадку кремль може застосувати ядерну зброю

Посол РФ у Британії розповів, у якому випадку кремль може застосувати ядерну зброю

29 травня, 2022 неділя
11:01
війна з Росією ядерна зброя рф ракета

Посол Росії у Великій Британії Андрій Келін заявив, що РФ не збирається використовувати проти України тактичну ядерну зброю

Про це повідомляє BBC

За його словами, він не вірить що Росія може застосувати тактичну ядерну зброю у війні проти України. 

"Тактична ядерна зброя, відповідно до російської військової доктрини, не використовується в таких конфліктах", - сказав Келін.

Він підкреслив, що в Росії дуже суворо регламентовано використання ядерної зброї, яке можливе лише у випадках, коли існування держави перебуває під загрозою. 

На зауваження журналіста BBC, що одним з приводів російського вторгнення в Україну в кремлі називали загрозу існування Росії через плани України нібито отримати ядерну зброю, Келін запевнив, що РФ вирішує цю проблему проведенням "обмеженої воєнної операції". 

"Можливо, ви помітили, що ми не нарощуємо там чисельність своїх збройних сил, ми вважаємо, що їх достатньо, щоби вирішити наші завдання", - пояснив Келін. 

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Велика Британія
ядерна зброя
Британія
посол Росії
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