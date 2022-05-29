Посол РФ у Британії розповів, у якому випадку кремль може застосувати ядерну зброю

Про це повідомляє BBC.

За його словами, він не вірить що Росія може застосувати тактичну ядерну зброю у війні проти України.

"Тактична ядерна зброя, відповідно до російської військової доктрини, не використовується в таких конфліктах", - сказав Келін.

Він підкреслив, що в Росії дуже суворо регламентовано використання ядерної зброї, яке можливе лише у випадках, коли існування держави перебуває під загрозою.

На зауваження журналіста BBC, що одним з приводів російського вторгнення в Україну в кремлі називали загрозу існування Росії через плани України нібито отримати ядерну зброю, Келін запевнив, що РФ вирішує цю проблему проведенням "обмеженої воєнної операції".

"Можливо, ви помітили, що ми не нарощуємо там чисельність своїх збройних сил, ми вважаємо, що їх достатньо, щоби вирішити наші завдання", - пояснив Келін.

25 квітня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що ризик ядерної війни є реальним.

Очільник Пентагону Ллойд Остін закликав не спекулювати погрозами застосування ядерної зброї.

27 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що світові політики готуються до можливості застосування РФ ядерної зброї.

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