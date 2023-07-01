Путін розуміє, що програв війну, - Піонтковський
Президент РФ Володимир Путін розуміє, що програв війну проти України, але прагне досягти почесної нічиєї
Про це сказав політолог Андрій Піонтковський в етері Еспресо.
За його словами, мета Пригожина, Герасимова, Шойгу та Мішустіна - почесна капітуляція, протилежна до нічиєї Путіна.
"Путін також розуміє, що війна програна. Але з допомогою всієї своєї світової агентури, всіх цих миротворців, яких він засилає до Києва, він добивається почесної нічиєї. Тобто зупинки військових дій, частина українських територій залишається в руках у ворога, і Путін продає це як свою почесну нічию", - зауважив Андрій Піонтковський.
- 15 червня Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Росія не витримає контрнаступу Сил оборони, то вона остаточно програє війну.
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