Про це сказав політолог Андрій Піонтковський в етері Еспресо.

За його словами, мета Пригожина, Герасимова, Шойгу та Мішустіна - почесна капітуляція, протилежна до нічиєї Путіна.

"Путін також розуміє, що війна програна. Але з допомогою всієї своєї світової агентури, всіх цих миротворців, яких він засилає до Києва, він добивається почесної нічиєї. Тобто зупинки військових дій, частина українських територій залишається в руках у ворога, і Путін продає це як свою почесну нічию", - зауважив Андрій Піонтковський.