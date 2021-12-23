Путін: складається враження, що в Україні готують третю військову операцію

Про це він заявив на пресконференції 23 грудня.



"Візьмемо кризу, яка зараз розвивається. Двічі українська влада здійснила спробу за допомогою сили вирішити питання на Донбасі, двічі, хоча вмовляли не робити цього. Я от особисто вмовляв Порошенка: тільки не військова операція! Так, так - і почав. Результат: оточення, втрати і Мінські домовленості. Вони хороші чи ні? Я вважаю, що вони єдиноможливі. Так проблема в чому - не хочуть виконувати", - сказав Путін.



За його словами, Україна законом про мову "видавлює росіян та російськомовне населення з їх історичної території". Він розкритикував закон про перехідний період і сказав, що він суперечить Мінським домовленостям.



"Провели через Венеційську комісію. Ну як нам на це реагувати? Ну добре, оця внутрішньополітична складова. Тепер нам кажуть: війна, війна, війна. Це справляє враження, що може готують третю військову операцію. І нас зарані попереджають: не втручайтесь, не захищайте цих людей. Втрутитесь і будете захищати - отакі й отакі нові санкції слідуватимуть. І готуватися, може, до цього?", - зазначив президент РФ.



На його думку, Україна хоче створити "Антиросію з постійною накачкою сучасною зброєю, з промиванням мізків населення".



"Ви уявляєте, як Росія має жити в історичній перспективі далі? Весь час з оглядкою - що там відбувається, які нові системи озброєння поставлені. А потім під прикриттям цих нових систем озброєння штовхнути радикалів на вирішення питання на Донбасі збройним шляхом. І, до речі, Кримьску платформу навіщо підтримали? Якщо в кулуарах кажуть, ну добре, з Кримом все - ні, штовхають це й туди також. Ну ми ж маємо думати про забезпечення свої безпеки навіть не на цей день і не на наступний тиждень, а на найближчу перспективу. Як Росія має з цим жити? Увесь час із оглядкою - що ж там буде і коли "довбонуть"?" - додав Путін.



Нагадаємо, Президент РФ Володимир Путін заявив, що можливе вторгнення до України буде залежати від того, чи прийме Захід вимоги Москви про нерозширення НАТО на схід.