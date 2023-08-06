Путін сподівається "перечекати" і Україну, і ЄС та США, - Яценюк
Президент Росії Володимир Путін розв'язав наступний етап агресії – війну на виснаження. Він чекає послаблення підтримки України від західних країн
Про це заявив прем’єр-міністр України 2014-2016 років, голова КБФ Арсеній Яценюк у інтерв’ю Times Radio.
За його словами, Путін чекає, що у Білому домі може опинитися хтось новий "і це начебто може завадити можливостям України захистити себе".
"Проте я переконаний, що західний світ і вільний світ будуть триматися своїх основ. А ці основи - це цінності волі свободи та незалежності. Це цінності світу і світового порядку", - наголосив Яценюк.
Він також зауважив, що йому важко уявити, які республіканці могли б прогнутися під тиском Росії. Адже тоді, за словами Яценюка, Сполучені Штати втратили б свою роль лідера світової демократії.
"Ця війна стосується не лише України. Я хочу дуже чітко сказати - Путін розв’язав війну проти демократії, проти західних цінностей, проти свобод і, власне, - проти людства. І нам потрібно об’єднати наші зусилля, аби перемогти в цій праведній боротьбі за майбутнє людства", - додав Яценюк.
- 4 серпня повідомлялося, що посадовці США та країн Європи стурбовані тим, що президент Росії Володимир Путін може дотягти війну до президентських виборів у США у 2024 році.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.91
Купівля 36.91Продаж 37.62
-
EUR
Купівля 40.68Продаж 41.66
- Актуальне
- Важливе