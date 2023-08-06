Про це заявив прем’єр-міністр України 2014-2016 років, голова КБФ Арсеній Яценюк у інтерв’ю Times Radio.

За його словами, Путін чекає, що у Білому домі може опинитися хтось новий "і це начебто може завадити можливостям України захистити себе".

"Проте я переконаний, що західний світ і вільний світ будуть триматися своїх основ. А ці основи - це цінності волі свободи та незалежності. Це цінності світу і світового порядку", - наголосив Яценюк.

Він також зауважив, що йому важко уявити, які республіканці могли б прогнутися під тиском Росії. Адже тоді, за словами Яценюка, Сполучені Штати втратили б свою роль лідера світової демократії.

"Ця війна стосується не лише України. Я хочу дуже чітко сказати - Путін розв’язав війну проти демократії, проти західних цінностей, проти свобод і, власне, - проти людства. І нам потрібно об’єднати наші зусилля, аби перемогти в цій праведній боротьбі за майбутнє людства", - додав Яценюк.