Про це пише CNN.

"Високопосадовці США та Європи стурбовані тим, що президент РФ Володимир Путін враховує президентські вибори у США 2024 року у своєму плані війни проти України, сподіваючись, що програш президента Джо Байдена наступного року змусить США обмежити підтримку України та покращить позицію Москви на переговорах", - йдеться у повідомленні.

Один з американських чиновників заявив, що у них "немає сумнівів" у тому, що Путін "намагається протриматися" до виборів 2024 року.

Інше джерело, знайоме з розвідданими, сказало: "Путін знає, що Трамп йому допоможе. Як і українці, і наші європейські партнери. І хоча ми не бачили нічого прямого щодо цього, я вважаю, що усі так думають".

Європейський дипломат вважає, що спроба Росії перескочити війну в Україні до виборів у США "є саме планом Путіна".