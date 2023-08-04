Путін хоче дотягнути війну до виборів у США, щоб лишити Україну без підтримки, - CNN
Посадовці США та країн Європи стурбовані тим, що президент Росії Володимир Путін може дотягти війну до президентських виборів у США у 2024 році
Про це пише CNN.
"Високопосадовці США та Європи стурбовані тим, що президент РФ Володимир Путін враховує президентські вибори у США 2024 року у своєму плані війни проти України, сподіваючись, що програш президента Джо Байдена наступного року змусить США обмежити підтримку України та покращить позицію Москви на переговорах", - йдеться у повідомленні.
Один з американських чиновників заявив, що у них "немає сумнівів" у тому, що Путін "намагається протриматися" до виборів 2024 року.
Інше джерело, знайоме з розвідданими, сказало: "Путін знає, що Трамп йому допоможе. Як і українці, і наші європейські партнери. І хоча ми не бачили нічого прямого щодо цього, я вважаю, що усі так думають".
Європейський дипломат вважає, що спроба Росії перескочити війну в Україні до виборів у США "є саме планом Путіна".
- 5 березня стало відомо, що за даними опитування на Конференції політичних дій консерваторів (CPAC), експрезидент США Дональд Трамп отримав підтримку в 62% як висуванець від Республіканської партії на виборах у 2024 році.
- 14 березня повідомлялося, що ймовірний висуванець у президенти США ДеСантіс назвав війну з РФ "територіальною суперечкою", МЗС України відповіло.
- Губернатор Флориди Рон Десантіс, який вважається головним конкурентом-республіканцем експрезидента Дональда Трампа на виборах у США, зібрав $8,2 млн на передвиборчу кампанію за добу після її оголошення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.91
Купівля 36.91Продаж 37.62
-
EUR
Купівля 40.65Продаж 41.67
- Актуальне
- Важливе