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Війна з Росією: хроніка
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Путін хоче дотягнути війну до виборів у США, щоб лишити Україну без підтримки, - CNN

4 серпня, 2023 п'ятниця
18:57
Війна з Росією путін, путлер

Посадовці США та країн Європи стурбовані тим, що президент Росії Володимир Путін може дотягти війну до президентських виборів у США у 2024 році

Про це пише CNN.

"Високопосадовці США та Європи стурбовані тим, що президент РФ Володимир Путін враховує президентські вибори у США 2024 року у своєму плані війни проти України, сподіваючись, що програш президента Джо Байдена наступного року змусить США обмежити підтримку України та покращить позицію Москви на переговорах", - йдеться у повідомленні.

Один з американських чиновників заявив, що у них "немає сумнівів" у тому, що Путін "намагається протриматися" до виборів 2024 року.

Інше джерело, знайоме з розвідданими, сказало: "Путін знає, що Трамп йому допоможе. Як і українці, і наші європейські партнери. І хоча ми не бачили нічого прямого щодо цього, я вважаю, що усі так думають".

Європейський дипломат вважає, що спроба Росії перескочити війну в Україні до виборів у США "є саме планом Путіна".

  • 5 березня стало відомо, що за даними опитування на Конференції політичних дій консерваторів (CPAC), експрезидент США Дональд Трамп отримав підтримку в 62% як висуванець від Республіканської партії на виборах у 2024 році.
  • 14 березня повідомлялося, що ймовірний висуванець у президенти США ДеСантіс назвав війну з РФ "територіальною суперечкою", МЗС України відповіло.
  • Губернатор Флориди Рон Десантіс, який вважається головним конкурентом-республіканцем експрезидента Дональда Трампа на виборах у США, зібрав $8,2 млн на передвиборчу кампанію за добу після її оголошення.

Україна
Росія
Володимир Путін
вибори президента
вибори у США
США
Світ про Україну
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