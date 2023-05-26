Про це виданню The New York Times розповіли у штабі Десантіс.

Як зазначило видання, збору коштів не завадив технічний збій у twitter, з яким стикнувся Десантіс під час оголошення про намір брати участь у виборах президента США.

Також за інформацією штабу, за годину на передвиборчу кампанію вдалося зібрати мільйон доларів.

Окрім цього, додається, що зібрана сума дозволить Десантісу профінансувати "агресивний графік" поїздок, під час яких губернатор відвідає 12 міст у трьох штатах наступного тижня.

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Кошти на передвиборчу кампанію включають як внески, зроблені онлайн, так і пожертви від спонсорів, які зібралися в четвер у великому бенкетному залі готелю Four Seasons у Маямі.

Довідка

Губернатор Флориди Рона ДеСантіс відомий своїми радикальними консервативними поглядами у питаннях гендерної ідентичності, викладання у школах расових питань, а також виступає категорично проти абортів, пише ВВС.



На перших виборах у губернатори Каліфорнії 2018 року він мав беззаперечну підтримку тодішнього президента Дональда Трампа. На перевиборах 2022 року ДеСантіс виграв із рекордною у США перевагою над конкурентом у 20%.Зараз, згідно з низкою опитувань, ДеСантіс має у Флориді набагато більшу популярність, ніж Трамп, і може стати кандидатом від Республіканської партії на виборах президента США 2024 року.

У лютому 2023-го ДеСантіс розкритикував Білий дім за допомогу Україні. Пізніше, 13 березня Губернатор штату Флорида, республіканець Рон Десантіс заявив у етері Fox News, що захист кордонів України не є життєво важливим інтересом США.