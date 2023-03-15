Дональд Трамп і Рон ДеСантіс, два лідери республіканців в опитуваннях щодо балотування на посаду президента США у 2024 році, заявили, що захист України не є життєво важливим інтересом США. Це деморалізує Київ і заохотить Владіміра Путіна повірити в те, що час на його боці.

Трамп, давній шанувальник Путіна, послідовно скептично ставився до підтримки України з боку США і припускав, що міг би виступити посередником у мирній угоді, яка передбачала б відмову України від частини територій. Раніше ДеСантіс намагався ухилятися від відповідей на питання про Україну, але його нові коментарі, ймовірно, ще більше змістять настрої в Республіканській партії в бік відмови від підтримки України.

Обидва політики відповіли на запитання анкети Такера Карлсона, ведучого прайм-тайм телеканалу Fox News, який опублікував відповіді у Твіттері.

ДеСантіс, губернатор Флориди, заявив, що США не повинні "ще більше втягуватися" у російсько-українську війну.

Трамп, колишній президент, який лідирує в рейтингах, сказав, що війна в Україні не є життєво важливим інтересом США, "але вона важлива для Європи... саме тому Європа повинна платити набагато більше, ніж ми, або на рівних".

Ці заяви пролунали в момент військового клінчу, коли жодна зі сторін не змогла досягти значних проривів на полі бою. Україна сподівається вийти з глухого кута цієї весни, але неясно, чи має вона достатньо зброї і досвідчених солдатів для досягнення своїх цілей.

Аналітики кажуть, що чим довше триває війна, тим більше шансів у Путіна, оскільки західні прихильники Києва втомлюються від витрат, а більша чисельність населення Росії стає все більш важливим фактором.

Карлсону Де Сантіс сказав: "Хоча США мають багато життєво важливих національних інтересів - захист наших кордонів, подолання кризи боєготовності наших збройних сил, досягнення енергетичної безпеки і незалежності, а також перевірка економічної, культурної і військової могутності китайської комуністичної партії - подальше втягування в територіальну суперечку між Україною і Росією не є одним з них".

ДеСантіс також звинуватив Джо Байдена у наданні Україні "віртуального порожнього чека" і сказав: "Без сумніву, нашою метою має бути мир. США не повинні надавати допомогу, яка може вимагати розгортання американських військ або дозволити Україні проводити наступальні операції за межами своїх кордонів".

Байден заявив, що американські війська не будуть розгорнуті (ред. в Україні), і не заохочував Київ виходити за рамки спроб вигнати своїх окупантів.

"Винищувачі F-16 і ракети дальнього радіусу дії не повинні ... бути на порядку денному", - сказав ДеСантіс. "Ці кроки можуть явно підштовхнути Сполучені Штати ... до гарячої війни між двома найбільшими ядерними державами світу. Цей ризик є неприйнятним".

Губернатор також заявив, що "політика "зміни режиму" в Росії (без сумніву, популярна серед зовнішньополітичних інтервенціоністів у Вашингтоні) значно підвищила б ставки в конфлікті, зробивши застосування ядерної зброї більш імовірним".

За винятком несподіваної заяви Байдена рік тому про те, що Путін "не може залишатися при владі", адміністрація була непохитною в тому, що не прагне до зміни режиму.

У своїй відповіді Карлсону Трамп заявив: "Росія точно не здійснила б рейд і напад на Україну, якби я був вашим президентом".

Характерно, що він сформулював свої політичні рецепти у фінансових термінах, стверджуючи, що США були обмануті своїми європейськими союзниками. За чотири роки перебування при владі Трампа регулярно звинувачували в підлабузництві по відношенню до Володимира Путіна, президента Росії.

У той час як республіканці в Сенаті широко підтримують військову підтримку України з боку США, все більша група ультраправих представників у Палаті представників закликає до її припинення. Своїм виступом ДеСантіс став на цей бік у запеклих дебатах всередині своєї партії.

Дуглас Лондон, колишній високопоставлений співробітник ЦРУ, припустив, що ці зауваження можуть бути тактичними.

"Заперечення ДеСантісом війни Росії в Україні як життєво важливого інтересу США призведе до того, що кремлівські кібер-дезінформаційні інструменти посилять його меседж, зарядять його прибічників і ще більше посіють розкол в Америці", - написав Лондон у Твіттері.

Марк Хертлінг, генерал у відставці та аналітик CNN з питань національної безпеки, сказав: "Мене вчили, і я вірю, що внутрішня і міжнародна політика США визначається, перш за все, цінностями нашої нації. Незалежність, суверенітет, повага до індивідуальних свобод і прав, верховенство права, гідність інших людей... Ось чому ми допомагаємо Україні".

Характеристика ДеСантісом російського вторгнення в Україну як "територіальної суперечки" викликала особливо запеклу суперечку.

Саймон Розенберг, діяч Демократичної партії і соціолог, сказав, що "умиротворення Путіна з боку республіканців стало однією з найтемніших сторінок у всій американській історії. ДеСантіс знову повторює слова Кремля, заробляючи бали на Україні".

Інші кандидати та потенційні кандидати також відповіли на запитання Карлсона.

Колишній віце-президент Майк Пенс процитував Рональда Рейгана, коли говорив про необхідність протистояти Росії, тим самим приєднавшись до Мітча Макконнелла, лідера республіканців у Сенаті.

"Я б сказав, що будь-хто, хто думає, що ... Путін зупиниться на Україні, помиляється", - сказав Пенс.

Ніккі Хейлі, колишній губернатор Південної Кароліни, виступила із заявою на підтримку продовження військової підтримки України.

"Мета Росії - захопити всю Україну за допомогою військової сили. Наше завдання - допомогти українцям не допустити цього", - заявила Хейлі у вівторок.

Білл Крістол, консервативний критик Трампа, запитав: "Чи будуть "республіканські інтернаціоналісти і фракція яструбів у класі донорів партії" підтримувати таких кандидатів, як Пенс, Хейлі або Крісті, тепер, коли ДеСантіс приєднався до команди Такера щодо України? Чи вони знову підкоряться і вдадуться до небезпечної демагогії?"

Перекладено із The Guardian