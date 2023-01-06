Путін спростив законодавство для зрадників України, - ЦНС
Президент РФ Володимир Путін видав указ щодо спрощення прийому держслужбовців для роботи на тимчасово окупованих територіях
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Окупанти не мають черг зі зрадників, які хочуть працювати на ворога. Проте відповідні їм потрібні, адже українське коріння у колаборанта робить його більш легітимним для пропаганди, а самі росіяни не поспішають їхати працювати на тимчасово окуповані території. Проте, з огляду на дефіцит кадрів, окупанти спростили прийняття на роботу зрадників", - пише ЦНС.
Відтепер, заради роботи на росіян, зрадникам України не потрібно проходити психологічний відбір, медогляд можна оформити заочно,
також не треба персональних рекомендацій від інших держслужбовців.
Указ Путіна вже вступив в дію. У ЦНС наголошують, що таке рішення спрощує законодавство для колаборантів.
- 5 січня у ЦНС повідомили, що на заводі "Кримський титан" було зафіксовано техніку та підрозділи військ радіаційного, хімічного й біологічного захисту Росії.
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