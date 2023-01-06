Путін спростив законодавство для зрадників України, - ЦНС

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Окупанти не мають черг зі зрадників, які хочуть працювати на ворога. Проте відповідні їм потрібні, адже українське коріння у колаборанта робить його більш легітимним для пропаганди, а самі росіяни не поспішають їхати працювати на тимчасово окуповані території. Проте, з огляду на дефіцит кадрів, окупанти спростили прийняття на роботу зрадників", - пише ЦНС.

Відтепер, заради роботи на росіян, зрадникам України не потрібно проходити психологічний відбір, медогляд можна оформити заочно,

також не треба персональних рекомендацій від інших держслужбовців.

Указ Путіна вже вступив в дію. У ЦНС наголошують, що таке рішення спрощує законодавство для колаборантів.

5 січня у ЦНС повідомили, що на заводі "Кримський титан" було зафіксовано техніку та підрозділи військ радіаційного, хімічного й біологічного захисту Росії.

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