Путін та Лукашенко дали старт навчанням, під час яких відпрацьовують застосування ядерної зброї

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що Путін та Лукашенко спостерігають за навчаннями із ситуаційного центру у Кремлі.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що під час навчань відпрацьовують застосування ядерної зброї.

Під час навчань відбуваються пуски гіперзвукових аеробалістичних ракет "Кинджал", крилатих ракет "Калібр" та "Іскандер", гіперзвукової ракети "Циркон", міжконтинентальної балістичної ракети "Ярс", балістичної ракети "Синева".

Олександр Лукашенко перебуває у Москві з візитом.