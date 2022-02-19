Путін та Лукашенко дали старт навчанням, під час яких відпрацьовують застосування ядерної зброї
Президент Росії Володимир Путін та самопроголошений очільник Білорусі Олександр Лукашенко оголосили про початок навчань із пусками балістичних ракет
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Зазначається, що Путін та Лукашенко спостерігають за навчаннями із ситуаційного центру у Кремлі.
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що під час навчань відпрацьовують застосування ядерної зброї.
Під час навчань відбуваються пуски гіперзвукових аеробалістичних ракет "Кинджал", крилатих ракет "Калібр" та "Іскандер", гіперзвукової ракети "Циркон", міжконтинентальної балістичної ракети "Ярс", балістичної ракети "Синева".
Олександр Лукашенко перебуває у Москві з візитом.
- Нагадаємо, 18 лютого Олександр Лукашенко заявив, що Захід у ситуації, яка склалася навколо України, шукає приводу для "провокацій", і пригрозив "симетричними відповідями".
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