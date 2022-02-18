Лукашенко про загострення навколо України: Білорусь не хоче війни, але якщо комусь не йметься, відповідь буде симетрична
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, нібито Захід шукає приводу для "провокацій", і пригрозив "симетричними відповідями"
Про це він заявив під час спільної пресконференції з президентом РФ Володимиром Путіним.
"Вперше за десятки років ми опинилися на порозі конфлікту, здатного затягнути, як у воронку, весь континент. Ми бачимо сьогодні у всій красі безвідповідальність і, вже вибачте за прямоту, недоумку ряду західних політиків, поведінку керівників країн-сусідів, їхнє болюче бажання пройтися по самому краю", - заявив Лукашенко.
За його словами, вони з Путіним обговорили можливі спільні дії "як відповідь на агресивну поведінку західних партнерів".
"Ми не хочемо війни, але якщо комусь не йметься, відповідь буде симетричною", - заявив Лукашенко.
Він прокоментував військове загострення на Донбасі: "люди вже готові тікати звідти і, можливо, вже тікають, це ненормально". Також Лукашенко вважає, що "Захід настільки засмутився тим, що Росія не вторглася в Україну, що шукає нового приводу для провокацій".
- Нагадаємо, 18 лютого очільник "ДНР" Денис Пушилін заявив про евакуацію населення до Росії.
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