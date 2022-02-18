Окупанти оголосили евакуацію населення ОРДЛО до РФ
Очільники "ДНР" Денис Пушилін та "ЛНР" Леонід Пасічник повідомили про евакуацію населення до Росії
Про це йдеться на сайті Пушиліна та Пасічника.
Пушилін заявив, що в останні місяці Україна "інтенсивно нарощує кількість військовослужбовців і летальної зброї протягом лінії розмежування".
"Збройні сили противника знаходяться в бойових порядках і готові до силового захвату Донбасу. Президент України Володимир Зеленський в найближчий час накаже військовим перейти у наступ, реалізувати план вторгнення на територію Донецької і Луганської народних республік", - сказав Пушилін.
Очільник "ДНР" зазначив, що насамперед евакуації підлягають жінки, діти та люди похилого віку.
"Переконливе прохання: прислухатися та прийняти правильне рішення. Тимчасовий виїзд збереже життя та здоров'я вам та вашим близьким. За домовленістю з керівництвом Російської Федерації у Ростовській області готові місця прийому та розміщення наших громадян. Евакуйовані будуть забезпечені всім необхідним. Для швидкого переходу на пункти пропуску створено всі умови", - йдеться у повідомленні.
Ватажок терористичної організації "ЛНР" Леонід Пасічник також закликав населення евакуюватися до Росії.
"Доручаю очільникам територій, правоохоронним органам, надзвичайним службам забезпечити організовану евакуацію соціальних об'єктів і допомогти населенню в доставці до прикордонних пунктів пропуску", - сказав терористичної організації.
Він заявив про готовність РФ розмістити людей на своїй території.
Пасічник закликав чоловіків, які готові взяти зброю, "захищати" псевдореспубліку.
- Нагадаємо, що головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний заявив, що Україна не готує наступ на ОРДЛО.
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