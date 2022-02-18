Окупанти оголосили евакуацію населення ОРДЛО до РФ

Про це йдеться на сайті Пушиліна та Пасічника.



Пушилін заявив, що в останні місяці Україна "інтенсивно нарощує кількість військовослужбовців і летальної зброї протягом лінії розмежування".



"Збройні сили противника знаходяться в бойових порядках і готові до силового захвату Донбасу. Президент України Володимир Зеленський в найближчий час накаже військовим перейти у наступ, реалізувати план вторгнення на територію Донецької і Луганської народних республік", - сказав Пушилін.



Очільник "ДНР" зазначив, що насамперед евакуації підлягають жінки, діти та люди похилого віку.



"Переконливе прохання: прислухатися та прийняти правильне рішення. Тимчасовий виїзд збереже життя та здоров'я вам та вашим близьким. За домовленістю з керівництвом Російської Федерації у Ростовській області готові місця прийому та розміщення наших громадян. Евакуйовані будуть забезпечені всім необхідним. Для швидкого переходу на пункти пропуску створено всі умови", - йдеться у повідомленні.



Ватажок терористичної організації "ЛНР" Леонід Пасічник також закликав населення евакуюватися до Росії.



"Доручаю очільникам територій, правоохоронним органам, надзвичайним службам забезпечити організовану евакуацію соціальних об'єктів і допомогти населенню в доставці до прикордонних пунктів пропуску", - сказав терористичної організації.



Він заявив про готовність РФ розмістити людей на своїй території.



Пасічник закликав чоловіків, які готові взяти зброю, "захищати" псевдореспубліку.

Нагадаємо, що головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний заявив, що Україна не готує наступ на ОРДЛО.

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