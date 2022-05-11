Про це повідомляє The Times.

Стало відомо, що президент Путін відсторонив розвідників ФСБ від участі у війні проти України та замінив їх керівниками військової розвідки.

Федеральну службу безпеки Кремль звинувачує у низці провалів, які, на думку Москви, і призвели до невдалого вторгнення на українські території.

У звіті російських аналітиків з безпеки йдеться про те, що відтепер відповідальність за шпигунську діяльність в Україні РФ поклала на ГРУ, конкуруючу військову розвідку.

За розвідувальні операції в Україні відтепер відповідатиме перший заступник глави ГРУ Володимир Алексєєв. Як відомо, саме його визнали одним із головних організаторів замаху на колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію в Солсбері в 2018 році.

На відміну від більшості співробітників ФСБ, 61-річний Алексєєв – колишній офіцер спецназу, який має досвід участі у військових діях.

"Колеги-офіцери вважають його жорстоким і самовпевненим до нерозсудливості", – заявили російські експерти з безпеки Ірина Бороган та Андрій Солдатов у доповіді для Центру аналізу європейської політики вашингтонського аналітичного центру.

Після того, як у 2011 році Алєксєєв став першим заступником голови, він відповідав за координацію військових дій у Сирії та на Донбасі.

Окрім того, він був включений до санкційного списку США через підозру у причетності до втручання Росії в американські президентські вибори 2016 року. Алєксєєв також підпадає під санкції ЄС через події у Солсбері.

Як повідомляла українська розвідка, саме Алєксєєв відповідав за збір інформації, яка використовувалася для нанесення ракетних ударів по цивільних об’єктах в Україні. Крім того, перший заступник ГРУ причетний до організації фіктивних референдумів на окупованій території країни.

Нині Алексєєва внесено до списку військових злочинців.

Нагадаємо, що за даними Bellingcat, у квітні ФСБ РФ провела "чистку" серед кадрів, які були відповідальними за розвідку та аналітику щодо ситуації в Україні

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