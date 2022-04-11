У ФСБ Росії провели "чистку" серед кадрів, які були відповідальними за розвідку та аналітику щодо ситуації в Україні, - Bellingcat
У підрозділах ФСБ Російської Федерації провели "чистку" серед співробітників, які були відповідальними за розвідку та аналітику щодо ситуації війни в Україні
Про це повідомляє Суспільне з посилання на інтервʼю болгарського журналіста-розслідувача Христо Грозєва із команди Bellingcat.
За попередніми даними, у 5-й службі підрозділів ФСБ Росії відбулась "чистка" серед працівників, які займалися розвідкою та аналітикою стосовно ситуації в Україні та надавали Путіну відповідну інформацію щодо цього.
За словами Bellingcat, колишнього керівника 5-ї служби ФСБ генерал-полковника Сергія Бесіду нещодавно перевели до СІЗО. Зокрема, стало відомо, що його телефон відключений вже два тижні поспіль.
"Можу сказати, що значна частина з них, якщо не заарештована, то точно не працює вже у ФСБ. Чистка точно пройшла. Через пару днів сподіваюся, що зможемо опублікувати щось конкретніше про долю цих людей", — коментує Грозєв.
Згідно зі словами журналіста, "чистка" також зачепила 150 офіцерів ФСБ Росії.
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