У ФСБ Росії провели "чистку" серед кадрів, які були відповідальними за розвідку та аналітику щодо ситуації в Україні, - Bellingcat

Про це повідомляє Суспільне з посилання на інтервʼю болгарського журналіста-розслідувача Христо Грозєва із команди Bellingcat.



За попередніми даними, у 5-й службі підрозділів ФСБ Росії відбулась "чистка" серед працівників, які займалися розвідкою та аналітикою стосовно ситуації в Україні та надавали Путіну відповідну інформацію щодо цього.

За словами Bellingcat, колишнього керівника 5-ї служби ФСБ генерал-полковника Сергія Бесіду нещодавно перевели до СІЗО. Зокрема, стало відомо, що його телефон відключений вже два тижні поспіль.



"Можу сказати, що значна частина з них, якщо не заарештована, то точно не працює вже у ФСБ. Чистка точно пройшла. Через пару днів сподіваюся, що зможемо опублікувати щось конкретніше про долю цих людей", — коментує Грозєв.



Згідно зі словами журналіста, "чистка" також зачепила 150 офіцерів ФСБ Росії.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb