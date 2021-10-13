Путін вважає небезпечним збільшення поставок газу через українську ГТС

Про це Путін заявив на пленарному засіданні форуму “Російський енергетичний тиждень”, повідомляють російські ЗМІ.

“І що ми зараз спостерігаємо? Почалася поступова відкачка з підземних сховищ газу в Україні операторами приватними, в тому числі іноземними операторами", - сказав Путін.

Путін також заявив, що Росія готова збільшувати поставки газу у разі наявності відповідних заявок. Водночас він додав, що збільшення поставок через українську ГТС може бути небезпечним.

За словами Путіна, "зношеність ГТС України становить десь 80-85%, для того щоб зберігати або збільшувати прокачку, потрібно привести цю систему до нормального стану”.