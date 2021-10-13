Путін вважає небезпечним збільшення поставок газу через українську ГТС
Президент РФ Володимир Путін заявив, що в Україні нібито відкачують з підземних сховищ газ, призначений для європейських покупців
Про це Путін заявив на пленарному засіданні форуму “Російський енергетичний тиждень”, повідомляють російські ЗМІ.
“І що ми зараз спостерігаємо? Почалася поступова відкачка з підземних сховищ газу в Україні операторами приватними, в тому числі іноземними операторами", - сказав Путін.
Путін також заявив, що Росія готова збільшувати поставки газу у разі наявності відповідних заявок. Водночас він додав, що збільшення поставок через українську ГТС може бути небезпечним.
За словами Путіна, "зношеність ГТС України становить десь 80-85%, для того щоб зберігати або збільшувати прокачку, потрібно привести цю систему до нормального стану”.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.25
Купівля 26.25Продаж 26.51
-
EUR
Купівля 30.22Продаж 30.64
- Актуальне
- Важливе