Путіну заманулося продемонструвати, кого саме він визнає легальним господарем Закарпаття, і тому віддав 11 громадян України родом із Закарпаття в руки Орбану.

І Орбан залюбки погодився зіграти у цю схему. Адже він вже давно вдає з себе "батька нації" і показує як він захищає угорців, де б вони не були.

Захищає їх, навіть, якщо вони громадяни інших країн. Особливо, якщо вони громадяни — країн-сусідів, де йому досі болять фантомні болі кордонів Австро-Угорщини.

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Наприклад, — громадяни України, яка на полі бою захищає європейську цивілізацію, в тому числі Угорщину, від російської навали.

До речі, не факт, що визволені громадяни України саме угорці за етнічним походженням. Але факт, що вони закарпатці. Тому для Орбана від схеми подвійний зиск – і ніби "своїх" угорців звільнив, і про свою претензію на Закарпаття тишком-нишком руками Путіна заявив.

Звісно, добре, що 11 українських громадян не в російському полоні. Але Орбану підіймати свою значущість коштом воюючої скривавленої України та ще й підігравати геополітичним фантазіям Путіна про неіснування України у нинішніх кордонах — це треба бути ще тим негідником!

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Про автора. Сергій Таран, політолог

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