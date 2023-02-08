Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на звіт Служби зовнішньої розвідки Естонії.

"Путін тягне час, вважаючи, що Україна і Захід виснажаться раніше, ніж Росія", - йдеться в доповіді, у якій також сказано, що, на переконання Путіна, він зможе бомбами змусити Україну сісти за стіл переговорів.

У звіті йдеться, що хоча РФ навряд чи досягне "якісного стрибка" у своїй здатності вести війну, а президент країни-агресорки не зупиниться, попри невдачі в перший рік вторгнення. Ключовим фактором для Росії є ослаблення підтримки України з боку союзників, таких як США і НАТО.

Естонська розвідка наголошує, що уряд Путіна не демонструє ознак слабкості й здатний розгорнути інструменти "пропагандистського імперіалізму", навіть попри те, що російські військові стратеги були захоплені зненацька здатністю України захищати себе і масштабами санкцій США і Європейського Союзу.

У документі окремо розглядається потенційна постпутінська Росія. Як відзначено, у ній не існує жодного значного угруповання, яке б поділяло демократичні цінності, натомість за владу борються "радикальні" фракції, серед них - Євгеній Пригожин та Рамзан Кадиров.

При цьому естонські розвідники називають авторитарний режим Путіна Радянським Союзом 2.0, в якому на горизонті "немає нового Горбачова, не кажучи вже про Єльцина".

"Російська еліта все більше стурбована тим, що Путін "з'їхав з глузду, але більшості з них не вистачає мужності зробити реальні кроки до змін", - йдеться у звіті.