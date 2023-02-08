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Війна з Росією: хроніка
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Путін вважає, що у війні час на його боці, - розвідка Естонії

8 лютого, 2023 середа
13:27
Світ путін

Президент Росії Володимир Путін переконаний, що час на його боці у війні проти України, оскільки він має у своєму розпорядженні достатньо ресурсів для підживлення своєї військової машини

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на звіт Служби зовнішньої розвідки Естонії.

"Путін тягне час, вважаючи, що Україна і Захід виснажаться раніше, ніж Росія", - йдеться в доповіді, у якій також сказано, що, на переконання Путіна, він зможе бомбами змусити Україну сісти за стіл переговорів. 

У звіті йдеться, що хоча РФ навряд чи досягне "якісного стрибка" у своїй здатності вести війну, а президент країни-агресорки не зупиниться, попри невдачі в перший рік вторгнення. Ключовим фактором для Росії є ослаблення підтримки України з боку союзників, таких як США і НАТО. 

Естонська розвідка наголошує, що уряд Путіна не демонструє ознак слабкості й здатний розгорнути інструменти "пропагандистського імперіалізму", навіть попри те, що російські військові стратеги були захоплені зненацька здатністю України захищати себе і масштабами санкцій США і Європейського Союзу.

У документі окремо розглядається потенційна постпутінська Росія. Як відзначено, у ній не існує жодного значного угруповання, яке б поділяло демократичні цінності, натомість за владу борються "радикальні" фракції, серед них - Євгеній Пригожин та Рамзан Кадиров.

При цьому естонські розвідники називають авторитарний режим Путіна Радянським Союзом 2.0, в якому на горизонті "немає нового Горбачова, не кажучи вже про Єльцина".

"Російська еліта все більше стурбована тим, що Путін "з'їхав з глузду, але більшості з них не вистачає мужності зробити реальні кроки до змін", - йдеться у звіті.

  • 8 лютого у Bloomberg завили, що РФ планує підірвати підтримку України в Європі через фейкові ЗМІ. Росія створює несправжні титульні сторінки, що імітують візуальний стиль європейських сатиричних журналів, щоб атакувати Україну та президента Володимира Зеленського.

Новини
Володимир Путін
Естонія
війна з Росією
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