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РФ планує підірвати підтримку України в Європі через фейкові ЗМІ, - Bloomberg

8 лютого, 2023 середа
12:47
Світ фейк, фейки

Російська влада підтримує фейкові ЗМІ, які видають себе за "міжнародні" для просування своєї пропаганди

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на чотири випадки з досліджень Європейського Союзу.

"Ця війна ведеться не тільки на полі бою солдатами, вона ведеться в інформаційному просторі, намагаючись завоювати серця та уми людей. У нас є багато доказів того, що Росія стоїть за скоординованими спробами маніпулювати публічними дебатами у відкритих суспільствах", - сказав голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Він порівняв нинішніх російських журналістів, які стоять за інформаційними маніпуляціями, з Йозефом Геббельсом, головним пропагандистом Адольфа Гітлера, але з набагато потужнішою здатністю множити брехню зі "швидкістю світла, досягаючи кожного".

Зазначається, що Москва намагається підірвати підтримку України у війні з боку Європи. Для цього Росія створює фейкові титульні сторінки, що імітують візуальний стиль європейських сатиричних журналів, щоб атакувати Україну та президента Володимира Зеленського.

Відомо, що кілька імітували Al Jazeera та Euronews, у яких стверджувалося, що українських футбольних уболівальників нібито "затримали в Досі через відповідну поведінку нацистів під час Чемпіонату світу з футболу", а німецький аукціонний дім збирався знищити російські твори мистецтва.

Оманливий контент швидко підхопили та розширили канали, пов’язані з "російськими державними ЗМІ".

Відомо, що в попередньому дослідженні в ЄС проаналізували вибірку зі 100 випадків маніпулювання інформацією в період з жовтня по грудень. З огляду на 60 випадків, пов’язаних з російським вторгненням в Україну, метою Москви є відволікти аудиторію, відвернути провину або спрямувати увагу на різні теми.

У рамках своїх зусиль Євросоюз вимагав від основних платформ соціальних мереж підготувати звіти про свої зусилля щодо дотримання нового кодексу блоку щодо дезінформації, а декілька комісарів у Брюсселі у цьому контексті особливо критикували нового власника Twitter Ілона Маска.

У звіті вказано, що вибірка даних також вказує на співпрацю між Росією та Китаєм щодо маніпулювання інформацією.

  • 27 січня у ЄС запевнили, що пропаганда РФ щодо війни в Україні не спрацює на успіх. 
  • 6 лютого Центр протидії дезінформації РНБО оприлюднив нові фейки, які російські ЗМІ поширювали про Україну. 
  • Тимчасовий керівник Центру протидії дезінформації Андрій Шаповалов 3 лютого в етері Еспресо зазначив, що якість російських ІПСО проти України сильно погіршилася

Новини
війна з Росією
пропаганда
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