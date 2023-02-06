"Загибель понад 200 тис. солдатів" і "хімічна зброя в Соледарі": ЦПД оприлюднив добірку російських фейків 6 лютого
Центр протидії дезінформації РНБО оприлюднив фейки, які російські ЗМІ поширювали про Україну в понеділок, 6 лютого
Добірку опубліковано в телеграм-каналі ЦПД.
Зокрема, російські ЗМІ поширили фейк, у якому, цитуючи ексрадника Пентагону Д.Макгрегора, повідомили, мовляв "головнокомандувач ЗСУ В.Залужний таємно сповістив американців про загибель 257 тисяч солдатів української армії".
Окрім того, пропагандистські ЗМІ РФ повідомили, що під час навчання військових ЗСУ в Німеччині двоє українців попросили притулок в цій країні. До "новини" додали начебто скриншот з публікації Financial Times. Однак оприлюднена інформація не відповідає дійсності, а сам скриншот зазнав графічного редагування, – зазначають у ЦПД.
Маніпуляцією, яку поширили російські ЗМІ 6 лютого, є повідомлення про те, що "слідчий комітет розслідуватиме факти застосування хімічної зброї ЗСУ в Артемівську (Бахмуті, – ред.) та Соледарі". Про те, що українські війська "використовували безпілотні літальні апарати з хімічними речовинами", начебто повідомив донецький колаборант Пушилін.
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