Якість російських ІПСО проти України сильно погіршилася, - тимчасовий керівник Центру при РНБО
Якість російських фейків проти України все гірша й гірша, але їхня кількість залишається великою
Про це розповів тимчасовий керівник Центру протидії дезінформації Андрій Шаповалов у етері Еспресо.
"Що стосується підготовки цих ІПСО та фейків, останнім часом їхня якість усе гірша й гірша, але кількість усе одно величезна, тобто цілі кінопродакшни працюють над тим, щоб створити ці записи нібито з передової з добре поставленим російським акцентом - військові, які кажуть, що "нам усе набридло, ми йдемо додому". Це все швидко розвіюємо", - наголосив він.
Також росіяни нарізають старі відео з інших міст, монтують і видають за свіжі, показуючи, нібито в Україні бунтують, роздають повістки. За словами Андрія Шаповалова, для спростування таких фальсифікацій потрібно більше часу, але також ці фейки розвіюють.
- 2 лютого Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував за добу.
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