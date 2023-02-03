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Головна війна з Росією Якість російських ІПСО проти України сильно погіршилася, - тимчасовий керівник Центру при РНБО
Ексклюзив

Якість російських ІПСО проти України сильно погіршилася, - тимчасовий керівник Центру при РНБО

3 лютого, 2023 п'ятниця
12:24
війна з Росією Фейк, Росія

Якість російських фейків проти України все гірша й гірша, але їхня кількість залишається великою

Про це розповів тимчасовий керівник Центру протидії дезінформації Андрій Шаповалов у етері Еспресо.

"Що стосується підготовки цих ІПСО та фейків, останнім часом їхня якість усе гірша й гірша, але кількість усе одно величезна, тобто цілі кінопродакшни  працюють над тим, щоб створити ці записи нібито з передової з добре поставленим російським акцентом - військові, які кажуть, що "нам усе набридло, ми йдемо додому". Це все швидко розвіюємо", - наголосив він.

Також росіяни нарізають старі відео з інших міст, монтують і видають за свіжі, показуючи, нібито в Україні бунтують, роздають повістки. За словами Андрія Шаповалова, для спростування таких фальсифікацій потрібно більше часу, але також ці фейки розвіюють.

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