Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 2 лютого
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 2 лютого
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 2 лютого росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Глава МЗС РФ С. Лавров заявив: "Зараз на роль ["антиросії"] "приглядають" Молдову. Насамперед тому, що змогли поставити досить специфічними методами, які є далеко не демократичними, на чолі країни президентку, яка сама "рветься" до НАТО".
Маніпуляція: Президент РФ В. Путін заявив: "При висвітленні подій СВО сьогодні найголовніше – це правда, достовірність. Це наша найголовніша зброя".
Фейк: Російські медіа повідомили, що "в Краматорську українське ППО [знищило] два під’їзди житлового будинку <…> Не виключається і цілеспрямований удар ЗСУ з метою підштовхування західних поставок зброї [напередодні початку саміту ЄС-Україна]. По-перше, В. Зеленський вже вимагає літаки... По-друге, по вокзалу Краматорська ЗСУ вже били «Точкою У» і скандал тоді різко зам’яли".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.72
Купівля 39.72Продаж 40.43
-
EUR
Купівля 42.75Продаж 43.73
- Актуальне
- Важливе