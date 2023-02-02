Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 2 лютого росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Глава МЗС РФ С. Лавров заявив: "Зараз на роль ["антиросії"] "приглядають" Молдову. Насамперед тому, що змогли поставити досить специфічними методами, які є далеко не демократичними, на чолі країни президентку, яка сама "рветься" до НАТО".

Маніпуляція: Президент РФ В. Путін заявив: "При висвітленні подій СВО сьогодні найголовніше – це правда, достовірність. Це наша найголовніша зброя".

Фейк: Російські медіа повідомили, що "в Краматорську українське ППО [знищило] два під’їзди житлового будинку <…> Не виключається і цілеспрямований удар ЗСУ з метою підштовхування західних поставок зброї [напередодні початку саміту ЄС-Україна]. По-перше, В. Зеленський вже вимагає літаки... По-друге, по вокзалу Краматорська ЗСУ вже били «Точкою У» і скандал тоді різко зам’яли".