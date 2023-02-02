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Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 2 лютого

2 лютого, 2023 четвер
22:33
війна з Росією путін

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 2 лютого

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 2 лютого росіяни запустили три великих обмани. 

Дезінформація: Глава МЗС РФ С. Лавров заявив: "Зараз на роль ["антиросії"] "приглядають" Молдову. Насамперед тому, що змогли поставити досить специфічними методами, які є далеко не демократичними, на чолі країни президентку, яка сама "рветься" до НАТО".

Маніпуляція: Президент РФ В. Путін заявив: "При висвітленні подій СВО сьогодні найголовніше – це правда, достовірність. Це наша найголовніша зброя".

Фейк: Російські медіа повідомили, що "в Краматорську українське ППО [знищило] два під’їзди житлового будинку <…> Не виключається і цілеспрямований удар ЗСУ з метою підштовхування західних поставок зброї [напередодні початку саміту ЄС-Україна]. По-перше, В. Зеленський вже вимагає літаки... По-друге, по вокзалу Краматорська ЗСУ вже били «Точкою У» і скандал тоді різко зам’яли". 

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