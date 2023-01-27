У ЄС запевнили, що пропаганда РФ щодо війни в Україні не спрацює на успіх

Про це йдеться у заяві ЄС, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, передає Укрінформ.

"Кремлівська пропагандистська та дезінформаційна кампанія не матиме успіху в поширенні ілюзорної альтернативної реальності. Повторюємо: це Росія незаконно і безпідставно напала на Україну. Саме Україна захищається в агресивній війні РФ, у повній відповідності до статті 51 Статуту ООН, всупереч брехливим заявам Росії. Саме Україна, а не Росія, продемонструвала справжню зацікавленість у досягненні угоди про справедливий і сталий мир, який би повністю відповідав міжнародному праву та принципам і зобов'язанням ОБСЄ, включно із закріпленими у Гельсінському заключному акті", - йдеться у заяві.

Наголошується, що Євросоюз як ніколи об'єднаний та солідарний з Україною, яка реалізує своє невіддільне право на самооборону відповідно до міжнародного права. У заяві наголошується, що ЄС продовжуватиме надавати Україні всю необхідну політичну, військову, фінансову та гуманітарну підтримку, і робитимемо це "стільки, скільки буде потрібно".

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 26 січня.

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