Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 26 січня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 26 січня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 26 січня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Гендиректор російської корпорації "Тактичне ракетне озброєння" Б. Обносов заявив, що "авіаційна ракета Х-31ПД може виграти дуельні бої в американського зенітного ракетного комплекса Patriot".
Дезінформація: Глава РПЦ В. Гундяєв заявив: "Українська влада та їх закордонні покровителі сьогодні намагаються використати Українську православну церкву як знаряддя для розпалювання російсько-української ворожнечі".
Маніпуляція: Глава російської делегації на переговорах з питань військової безпеки та контролю над озброєннями (м. Відень) К. Гаврилов заявив: "З початком постачання танків ЗСУ західні країни перейдуть на новий рівень протистояння з Росією, <…> а збільшення обсягів допомоги Україні веде до розширення кордонів СВО".
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