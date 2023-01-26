Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 26 січня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Гендиректор російської корпорації "Тактичне ракетне озброєння" Б. Обносов заявив, що "авіаційна ракета Х-31ПД може виграти дуельні бої в американського зенітного ракетного комплекса Patriot".

Дезінформація: Глава РПЦ В. Гундяєв заявив: "Українська влада та їх закордонні покровителі сьогодні намагаються використати Українську православну церкву як знаряддя для розпалювання російсько-української ворожнечі".

Маніпуляція: Глава російської делегації на переговорах з питань військової безпеки та контролю над озброєннями (м. Відень) К. Гаврилов заявив: "З початком постачання танків ЗСУ західні країни перейдуть на новий рівень протистояння з Росією, <…> а збільшення обсягів допомоги Україні веде до розширення кордонів СВО".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb