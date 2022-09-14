English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Путін вже готовий визнати та прийняти поразку РФ у війні з Україною, - ISW

Путін вже готовий визнати та прийняти поразку РФ у війні з Україною, - ISW

14 вересня, 2022 середа
09:04
війна з Росією Путін

Визнання кремлем розгрому на Харківщині свідчить про те, що російський диктатор Володимир Путін готовий, за певних обставин, визнати поразку у війні з Україною

Про це повідомляє Інститут вивчення війни

Американські аналітики звертають увагу, що кремль визнав свою поразку в Харківській області. При цьому, Москва вперше відкрито визнала невдачу з початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року. 

Офіційні особи кремля та пропагандисти державних ЗМІ активно обговорюють причини провалу Росії в Харківській області. Це при тому, що у кремлі ніколи не визнавали, що РФ зазнала поразки під Києвом чи, згодом, на острові Зміїний. Відступ з під української столиці пояснювали рішенням надати пріоритет наступу на Донбасі, а вихід з острова Зміїний назвали "жестом доброї волі".

В ISW вважають, що визнання кремлем поразки, має на меті пом’якшити та відвернути критику за нищівний провал від Володимира Путіна та перекласти відповідальність на міноборони та військове командування. 

Експерти також звертають увагу, що кремль відклав зустріч Путіна з представниками російського оборонного відомства відразу після виведення військ з Харкова і таким чином створив публічну видимість розриву між кремлем і міноборони. 

"Визнання кремлем поразки в Харкові свідчить, що Путін бажає та здатен визнати та навіть прийняти поразку Росії, принаймні за деяких обставин, і зосередитися на тому, щоб відвести провину від себе", - дійшли висновку в ISW. 

  • 11 вересня в ISW констатували, що заяви міністерства оборони РФ про організоване відведення російських військових з Харківщини на Донеччину не відповідають дійсності

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 
Володимир Путін
Донбас
російська армія
Київщина
ЗСУ
Донеччина
Острів Зміїний
Харківщина
Військові новини
Читайте також:
ЗСУ
13 вересня, 2022 вiвторок
Україна і США готували зовсім інший контрнаступ. Плани різко змінилися, - The New York Times
Тетяна Томіліна
12 вересня, 2022 понедiлок
У квартирі херсонської колаборантки-"ректорки" університету пролунав вибух, - ЗМІ
Валерій Чалий
13 вересня, 2022 вiвторок
Війна в Україні може скінчитися не перемовинами, РФ просто оголосить закінчення "спецоперації", - дипломат Чалий
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.78
    Купівля 39.78
    Продаж 40.65
  • EUR
    Купівля 39.72
    Продаж 40.9
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
14 вересня
09:51
Оновлено
Миколаїв
Росіяни обстріляли Миколаїв: пошкоджено будинки, є загиблі й поранені
09:36
Угорщина
У МЗС Угорщини розраховують, що Європа "замерзне" та послабить санкції проти РФ
09:30
Курс валют сьогодні: євро і злотий ростуть у ціні
09:29
Втрати окупантів
Близько 350 військових, 11 систем артилерії, 2 літаки та 2 гелікоптери: втрати РФ у війні проти України за добу
09:02
Донеччина обстріл
На Донеччині росіяни за добу вбили 5 цивільних, поранили ще 16
08:35
Наслідки російського обстрілу Нікопольського району
Росіяни випустили 75 снарядів по Нікопольському району: пошкоджено будинки, газогони й лінії електропередачі
08:31
БПЛА
Росія почала використовувати в Україні іранські безпілотники, - британська розвідка
08:10
поранений окупант
Росія намагається поповнити втрати у війні рецидивістами, наркоманами та алкоголіками, - Генштаб ЗСУ
08:00
Огляд
Українці з вибору
Українці з вибору: хто з відомих людей обрав українську мову, відкинувши російську
07:47
окупанти
У містах та селах Херсонщини окупанти розквартировуються у домівках місцевих, - Генштаб ЗСУ
07:20
ЗСУ на фронті
Українське військо успішно відбило атаки РФ біля Авдіївки, Водяного, Спірного, Майорська й Веселої Долини
07:11
Австрія
Австрія побудує в Україні три медзаклади на €600 млн
07:01
Інтерв’ю
Юлія Мала
Юлія Мала: Після цієї війни я буду набагато більше цінувати час, проведений зі своєю сім’єю
07:01
Мар’ян Швед
"Шахтар" - "Селтік": де та коли дивитись матч Ліги чемпіонів
06:47
Пентагон
Пентагон: Успішний контрнаступ ЗСУ став несподіванкою для РФ
06:20
Байден
Байден відреагував на успіхи ЗСУ на фронті: досягли значного прогресу, але попереду ще довгий шлях
06:01
Шахтар, Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій середи
05:56
Кислиця
Кислиця: Ця сесія Генасамблеї ООН має покласти край безкарності Росії
05:28
Футболісти "Ліверпуля" у матчі Ліги чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати всіх матчів вівторка
05:10
король Карл ІІІ
"О Боже, ненавиджу це", - король Карл III розлютився через перову ручку
04:36
Крилата ракета
РФ різко збільшила кількість крилатих ракет у Чорному морі
03:31
Херсон
ЗСУ знищили 3 пункти управління окупантів у Херсоні та області 
02:57
Су-24
Українські зенітники збили російський бомбардувальник Су-24М та гелікоптер Мі-8
02:37
російська авіація
Росія завдала 18 авіаударів по ЗСУ на Півдні
01:55
СБУ. Ілюстрація
На Одещині виявили колаборантів, які агітували за РФ
00:44
"Байєр" - "Атлетико", Ліга чемпіонів
"Байєр" несподівано переміг "Атлетико" в ЛЧ
00:41
Політична корупція Росії
З 2014 року Росія витратила щонайменше $300 млн на підкуп політиків у всьому світі – CNN
00:31
"Баварія" - "Барселона", Ліга чемпіонів
"Баварія" впевнено перемогла "Барсу" у центральному матчі вечора Ліги чемпіонів
00:20
Біолабораторії в Україні
"Військово-біологічна діяльність". Росія повернулася до старих фейків про біолабораторії США в Україні
00:19
Дмитро Медведєв
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 13 вересня
00:07
Валерій Залужний
Високо оцінили ЗСУ. Залужний поговорив з керівником сил НАТО в Європі Каволі та головою об’єднаного комітету начальників штабів США Міллі
2022, вiвторок
13 вересня
23:49
в'язниця
Били струмом. Росіяни влаштували катівню у Балаклії
23:20
Азербайджанські війська
Країни ОДКБ не стали на захист Вірменії у конфлікті з Азербайджаном – лише висловили співчуття і створили "робочу групу"
23:11
Ексклюзив
Вірмено-азербайджанський кордон
Азербайджан та РФ є головними вигодонабувачами від тиску на Вірменію, - експерт-міжнародник Куса
23:04
Ольга Стефанішина
Стефанішина розповіла про спроби росіян почати переговори після контрнаступу України
23:00
королева Єлизавета ІІ
Заповіт королеви Великої Британії Єлизавети II засекретять на 90 років
22:52
ЄС
Врегулювання військового конфлікту. Вірменію та Азербайджан відвідає спецпредставник ЄС
22:41
ЗСУ
Ми бачимо початок третьої фази війни, коли Росія перейде до оборони, а Україна наступатиме, — польський експерт
22:25
Окупанти
Окупанти втікають з Мелітополя до Криму, - мер Федоров
22:23
"Стабілізаційні заходи завершено в районах загальною площею понад 4 тисячі квадратних кілометрів": Зеленський прокоментував ситуацію на деокупованих територіях
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV