Про це повідомляє Reuters.

За інформацією агенції, невдовзі після початку масштабної війни, радники рекомендували Путіну укласти мир на вигідних для нього умовах, але президент РФ вирішив продовжувати бойові дії.

Джерела Reuters стверджують, що одним з цих радників був заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, який до 24 лютого був куратором окупованого Донбасу.

Він переконував Путіна, що мирна угода позбавить Росію необхідності продовжувати війну, в той час, як Україна погоджувалася відмовитися від членства в НАТО та стати нейтральною державою.

Проте Путін наполягав на більших поступках з боку України та прагнув анексії нових територій. Все це призвело до того, що російський диктатор відкинув ідею про підписання мирної угоди.

"Після 24 лютого Козаку дали карт-бланш, дали добро і він отримав угоду. Він приніс її, але вони сказали йому забратися. Все було скасовано. Путін просто змінював план по ходу справи", - сказало джерело агенції, близьке до керівництва РФ.

У Кремлі заявили, що інформація Reuters не відповідає дійсності. Дмитро Козак відмовився від коментарів.

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