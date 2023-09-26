Путін запропонував Лукашенку розвивати авіацію і виготовляти "кукурузники"

Про це повідомляє БелТА.

Як зазначається, Олександр Лукашенко напередодні провів телефонну розмову з Володимиром Путіним, під час якої вони обговорювали ці проєкти.

Зокрема, йшлося про спільне виробництво літаків невеликої місткості, які можуть здійснювати посадку на ґрунт.

За словами Лукашенка, Путін запропонував будувати літак разом із білоруською стороною, а також більш інтенсивно освоювати виробництво окремих компонентів для ІЛ-96 і обслуговувати їх у Білорусі, бо РБ володіє відповідними компетенціями.

За його словами, перспективи реалізації проєктів вже обговорювали з російськими відомствами, щодо них підготовлено пакет необхідних документів та матеріалів, які передадуть Путіну.

Як розповів Лукашенко, його зустріч із Путіним запланована на середину жовтня у Киргизстані, де у Бішкеку має відбутись саміт СНД.