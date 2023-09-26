Путін запропонував Лукашенку розвивати авіацію і виготовляти "кукурузники"
Путін запропонував Лукашенку спільне виробництво літаків невеликої місткості, які можуть здійснювати посадку на ґрунт, як колись легендарні Ан-2, або "кукурузники"
Про це повідомляє БелТА.
Як зазначається, Олександр Лукашенко напередодні провів телефонну розмову з Володимиром Путіним, під час якої вони обговорювали ці проєкти.
Зокрема, йшлося про спільне виробництво літаків невеликої місткості, які можуть здійснювати посадку на ґрунт.
За словами Лукашенка, Путін запропонував будувати літак разом із білоруською стороною, а також більш інтенсивно освоювати виробництво окремих компонентів для ІЛ-96 і обслуговувати їх у Білорусі, бо РБ володіє відповідними компетенціями.
За його словами, перспективи реалізації проєктів вже обговорювали з російськими відомствами, щодо них підготовлено пакет необхідних документів та матеріалів, які передадуть Путіну.
Як розповів Лукашенко, його зустріч із Путіним запланована на середину жовтня у Киргизстані, де у Бішкеку має відбутись саміт СНД.
- Нагадаємо, 12 вересня у Росії пасажирський літак авіакомпанії "Уральські авіалінії", який прямував у напрямку Сочі - Омськ, здійснив екстрену посадку в полі в Новосибірській області. На борту перебували щонайменше 170 людей, відомо про чотирьох постраждалих.
- У серпні 2019 року літак цієї ж авіакомпанії здійснив екстрену посадку на кукурудзяному полі у Підмосков'ї. На борту перебували 234 людини.
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