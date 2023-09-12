У РФ пасажирський літак з 170 пасажирами на борту здійснив екстрену посадку в полі

Про це інформують російські ЗМІ РИА Новости і Коммерсант.

За даними російської служби з надзвичайних ситуацій по Новосибірській області, на борту було 170 осіб, включаючи 23 дітей.



"Всі з них евакуювалися. Ніхто не постраждав. Руйнувань повітряного судна, будівель та споруд на землі немає", - додали у відомстві.

За даними Flightradar, літак не виконав посадку в аеропорту Києва, змінив курс, виставив код відповідача 7700 (основний сигнал тривоги), а потім полетів у бік Новосибірська.

У пресслужбі аеропорту Новосибірська підтвердили, що літак летів на запасний аеродром. Виконувач обов'язків губернатора Омської області Віталій Хоценко повідомив, що попередня причина аварійної посадки - відмова гідросистеми.



Як зазначив губернатор Омської області Віталій Хоценко, на місці працюють рятувальники. Він також підтвердив, що постраждалих немає, а загоряння у літальному апараті не відбувалося.



Транспортна прокуратура розпочала перевірку. Проводиться перевірка виконання законодавства щодо безпеки польотів.