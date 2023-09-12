У РФ пасажирський літак з 170 пасажирами на борту здійснив екстрену посадку в полі
У Росії пасажирський літак, який прямував у напрямку Сочі - Омськ, здійснив екстрену посадку в полі в Новосибірській області. На борту перебували щонайменше 170 людей, даних про постраждалих немає
Про це інформують російські ЗМІ РИА Новости і Коммерсант.
За даними російської служби з надзвичайних ситуацій по Новосибірській області, на борту було 170 осіб, включаючи 23 дітей.
"Всі з них евакуювалися. Ніхто не постраждав. Руйнувань повітряного судна, будівель та споруд на землі немає", - додали у відомстві.
За даними Flightradar, літак не виконав посадку в аеропорту Києва, змінив курс, виставив код відповідача 7700 (основний сигнал тривоги), а потім полетів у бік Новосибірська.
У пресслужбі аеропорту Новосибірська підтвердили, що літак летів на запасний аеродром. Виконувач обов'язків губернатора Омської області Віталій Хоценко повідомив, що попередня причина аварійної посадки - відмова гідросистеми.
Як зазначив губернатор Омської області Віталій Хоценко, на місці працюють рятувальники. Він також підтвердив, що постраждалих немає, а загоряння у літальному апараті не відбувалося.
Транспортна прокуратура розпочала перевірку. Проводиться перевірка виконання законодавства щодо безпеки польотів.
- У суботу, 12 серпня, поблизу російського Калінінграда начебто через технічну несправність впав винищувач Су-30, внаслідок чого загинули усі члени екіпажу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.43 Купівля 37.43Продаж 38.19
- EUR Купівля 40.24Продаж 41.25
- Актуальне
- Важливе