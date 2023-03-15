Про це і не тільки світові ЗМІ писали 15 березня:

The New York Times

Міністр оборони Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати продовжуватимуть проводити спостереження та не припинятимуть розвідувальні польоти навіть після того, як американський розвідувальний дрон був збитий російським військовим літаком над Чорним морем.

Зазначається, що це був перший відомий фізичний контакт між російськими та американськими військовими після початку повномасштабного вторгнення Москви в Україну в лютому минулого року. Більше про те, що відомо про випадок, читайте за посиланням. Водночас Україна заявила, що американський розвідувальний безпілотник, збитий російським військовим літаком днем ​​раніше, літав у міжнародному повітряному просторі і не становив військової загрози, відтак, високопоставлений український чиновник звинуватив Москву в прагненні ескалувати річну війну.

Також видання пише, що Чорне море, де було збито американський безпілотник після того, як його перехопили російські винищувачі, є регіоном, життєво важливим не лише для воюючих сторін в Україні, а й для безпеки та економічних інтересів низки інших країн.

Зауважується, що поки Україна готує свої сили до довгоочікуваного контрнаступу, спрямованого на витіснення російських сил, які вторглися, глава оборони Сполучених Штатів пообіцяв "повністю та швидко" надати зброю, необхідну "у вирішальний момент курсу боротьби України за волю". Міністр оборони Ллойд Остін, виступаючи перед зустріччю з представниками оборони з понад 50 країн, які підтримують Київ, сказав, що союзники "повинні надати Україні всі можливості для майбутньої боротьби".

Також NYT повідомляє, що високопоставлений індійський чиновник Амітабх Кант, висловлюючи зростаюче розчарування війною Росії в Україні, закликав Європу "знайти рішення" конфлікту, заявивши, що він стримує бідні верстви населення світу в особливо важкий період після COVID. "Чи може одна війна зупинити весь світ? Це буде дуже трагічно для світу", – сказав він, і додав: "Світ має рухатися далі".

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що блокування просування Росії в зруйнованому місті Бахмут залишається "виключним стратегічним значенням", зазначає американське видання, і пообіцяв, що українські військові будуть утримувати лінію там, незважаючи на приголомшливі втрати з обох сторін. Він наголосив, що "це є ключовим для стабільності оборони всього фронту".

Президент Володимир Путін сказав, що Росія бореться за своє існування в Україні, яку, за його словами, західні держави використовують для дестабілізації та "розриву" Росії. Він зазначив, що Захід прагне "поліпшити своє геополітичне становище", втягуючись у війну в Україні, але для Росії ставки були значно серйозніші.

Пропонується також матеріал про те, як проходять лікування військові у Київській психіатричній лікарні ім. Івана Павлова. Журналісти кажуть, що психіатрична травма написана на обличчі кожного бійця. Що відбувається у стінах медзакладу та як одужують від психічних травм військові, за посиланням.

Цікавий блог оглядача NYT Томаса Фрідмана, як Путін і Нетаньяху показують, чому погані речі трапляються з поганими лідерами. На його думку, між лідерами РФ та Ізраїлю багато спільного: обидва вважають себе великими стратегічними шахістами у світі, де, на їхню думку, всі знають лише грати в шашки. І все ж обидва абсолютно неправильно розуміли світ, у якому вони діяли. Насправді, вони настільки неправильно це зрозуміли, що виглядає так, ніби кожен грає не в шахи чи шашки, а радше в російську рулетку — абсолютно поодинці. У російську рулетку не можна грати поодинці, але поодинці вони обидва.

The Washington Post

Видання пише про інцидент 14 березня, коли російські винищувачі скинули пальне на американський розвідувальний безпілотник над Чорним морем і зіткнулися з ним. Представники американських військових повідомили, що його було збито і це стало першим прямим військовим зіткненням між Росією та Сполученими Штатами з початку війни в Україні.

Повідомляється більше про безпілотник MQ-9 Reaper, який збили над Чорним морем і він впав у міжнародні води. Зокрема, скільки він коштує, яка його основна функція, що робив дрон, як його збили та якими є наслідки.

Пропонується стаття про "залізничного фаната", який сфотографував путінський бронепоїзд, і зараз живе в еміграції. Для Михайла Короткова, який протягом усього життя був "трейнспотером", один незвичайний потяг на російських залізницях став одержимою ідеєю – як переслідування рідкісного, сором’язливого звіра. Зазначається, що 31-річний Коротков витратив роки на відстеження та фотографування спеціального броньованого поїзда президента Володимира Путіна. Він був першим ентузіастом, який у 2018 році опублікував в Інтернеті зображення поїзда — витончену стрічку з червоно-сірими деталями, яку часто тягне кілька коробчатих локомотивів. "Прості смертні не їздять на такому поїзді", – написав Коротков.

Politico

Американські сенатори закликають адміністрацію Байдена розробити стратегію для Чорноморського регіону після того, як російські винищувачі завдали там ударів, а потім зіткнулися з безпілотником спостереження США, змусивши американських пілотів скинути безпілотник у море. Сенатори зауважують, що не можна дозволити Путіну визначати правила Чорного моря.

А Республіканська партія та демократи вдарили по губернатору Флориди ДеСантісу через Україну. Зазначається, що його рішення вплинути на Україну викликало цунамі відповідей як з боку республіканців, так і демократів, багато з яких критикували рішення ймовірного кандидата в президенти назвати вторгнення Росії "територіальним спором", а не серед "життєво важливих національних інтересів" США.

Видання пише, що ЄС наближається до угоди щодо поповнення українських запасів боєприпасів, що зменшуються. Зокрема, Politico отримало документи, згідно з якими Євросоюз завершує угоду на 2 мільярди євро щодо спільного поповнення українських запасів боєприпасів, що скорочуються, одночасно поповнюючи запаси європейських країн. А план складається з двох основних елементів.

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен сформулював свій прогноз щодо кампанії Дональда Трампа на 2024 рік в одне слово. Він вважає, що кандидат у президенти США міг би саботувати війну. За його словами, незалежно від того, чи він переможе, номінація Трампа підірве підтримку України республіканцями.

Також видання публікує думку про те, що президент США Джо Байден повинен прислухатися до українського президента Володимира Зеленського щодо Китаю. США мають дати Китаю шанс припинити війну Росії проти України. Після появи мирного плану КНР радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван сказав, що "ця війна може закінчитися завтра, якщо Росія... відведе свої сили". Тоді як його попередник Джон Болтон зайшов значно далі та сказав, що Китай становить більшу загрозу для України, ніж для Тайваню, тому Китай у цьому "обома ногами на боці Росії".

The Guardian

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес звинуватив Росію у "непрофесійності" в інциденті, який призвів до збиття американського безпілотника Reaper вартістю 32 мільйони доларів у Чорному морі після того, як його переслідували два російські винищувачі. Зазначається, що коментарі, зроблені під час візиту міністра до Японії, відображають думку Заходу про те, що надзвичайний інцидент у повітрі був одноразовим і не заслуговував нічого сильнішого, ніж дипломатичних скарг. Він також закликав РФ поважати міжнародний повітряний простір.

Кремль заявив, що відносини зі США перебувають у "жалюгідному стані" та на найнижчому рівні після того, як Вашингтон звинуватив Росію у збитті одного з її розвідувальних безпілотників над Чорним морем. Водночас у США кажуть, що американський безпілотник MQ-9, який впав у Чорне море, не підняли і можуть ніколи не підняти.

Міністр оборони Австралії Річард Марлз прокоментував інцидент з безпілотником, сказавши: "Я думаю, що це знову ж таки приклад того, що Росія не грає за правилами, що, власне, і поставлено на карту в усьому конфлікті в Україні".

Британське видання зазначає, що згідно з повідомленням, Міністерство оборони Росії розпочне нову призовну кампанію 1 квітня з метою призову до російської армії 400 тисяч професійних військових.

CNN

Видання пише, що російські хакери атакували європейські військові та транспортні організації під час нещодавно розкритої шпигунської кампанії. Пов’язані з російськими військовими хакери націлилися – і в деяких випадках успішно проникли – в мережі європейських військових, енергетичних і транспортних організацій під час кампанії, яка залишалася непоміченою протягом місяців, поки вирувала війна в Україні, повідомила Microsoft своїм клієнтам у звіті, отриманому CNN.

Стосовно інциденту зі збитим американським дроном над Чорним морем, повідомляється, що Сполучені Штати дистанційно стерли конфіденційне програмне забезпечення на безпілотнику MQ-9 Reaper перед тим, як він впав у Чорне море, щоб перешкодити Росії збирати секретну інформацію.

Президент Росії Володимир Путін оголосив про масштабні зусилля з нарощування потужностей, щоб виробляти більше зброї для своєї війни в Україні. Зазначається, що Путін сказав, що збільшення виробництва зброї "терміново необхідне", і під час виступу на колегії Генпрокуратури Росії він запевнив, що особливу увагу буде приділено законності та розподілу фінансування цієї ініціативи.

У Міноборони Великобританії повідомили, що британські та німецькі винищувачі спільно перехопили російський літак поблизу повітряного простору Естонії. Російський літак летів між Санкт-Петербургом і Калінінградом.

Також зазначається, що Китай, Іран і Росія почнуть спільні військові навчання в Османській затоці. Навчання армій і флотів трьох країн триватимуть до неділі та базуватимуться на спільних морських навчаннях, проведених у 2019 та 2022 роках.

Пропонується аналіз, в якому журналісти стверджують, що, можливо, Росія загрузла у своєму жорстокому наступі на Україну, але президент Володимир Путін перемагає в іншому місці – на первинних президентських виборах від Республіканської партії. Два її кандидати з найбільшим виборчим рейтингом – колишній президент Дональд Трамп і губернатор Флориди Рон ДеСантіс – чітко дають зрозуміти, що якщо вони потраплять до Білого дому, рятувальний круг України щодо американської зброї та боєприпасів опиниться під загрозою, а війна може закінчитися на умовах Путіна. Їхня позиція підкреслює зростання антипатії серед низових консерваторів до війни та того, як президент Джо Байден залучив Захід, щоб фінансувати опір Києва неспровокованому вторгненню Путіна.

BBC

Україна запросила з візитом губернатора Флориди Рона ДеСантіса після того, як республіканець назвав російське вторгнення "територіальною суперечкою". Речник МЗС Олег Ніколенко зазначив: "Ми впевнені, що як колишній військовий офіцер, направлений у зону бойових дій, губернатор Рон ДеСантіс знає різницю між "суперечкою" та війною".

Росія заявила в середу, що спробує витягти залишки американського безпілотника, який впав у Чорне море. Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев сказав: "Я не знаю, чи зможемо ми його відновити чи ні, але це потрібно зробити. І ми, безумовно, будемо над цим працювати". Водночас міністр закордонних справ України заявив BBC, що такі інциденти, як збиття американського безпілотника над Чорним морем, неминучі, поки Росія не піде з Криму.

Gazeta Wyborcza

Польське медіа пише про "знаки для України" – які літаки хоче надати Польща. Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Польща передасть Україні літак МіГ-29 протягом чотирьох-шести тижнів. Видання зазначає, що це машини з Мальборка. Словаччина і, можливо, Болгарія також мають пожертвувати свої літаки.

Також аналізується те, для чого використовувався американський безпілотник, збитий напередодні російськими винищувачами над Чорним морем. Основним призначенням MQ-9 Reaper є спостереження, але ВПС США підкреслюють його "унікальну здатність завдавати точних, блискавичних ударів по важливих цілях".

Вроцлав і Київ, столиця України, формально є містами-побратимами. Угода, підписана в середу, передбачає економічну, наукову, культурну та туристичну співпрацю, але тепер вона буде зосереджена на допомозі постраждалій від війни Україні. Загалом Вроцлав є побратимом ще з 15 містами. Серед них Львів, який приєднався до цієї групи у 2001 році.