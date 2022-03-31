Путін заявив, що припинення вогню "не на часі", - прем'єр Італії Драґі

Про це повідомляє CNN.



Президент Росії заявив прем'єр-міністру Італії Маріо Драґі, що умови для припинення вогню в Україні поки не створені. Про це Драґі повідомив на прес-конференції в четвер, коли його запитали про телефонну розмову з Путіним напередодні.



Італійський премʼєр також заявив, що за словами Путіна, поточні газові контракти залишаються в силі. Крім того Путін додав, що європейські фірми продовжуватимуть платити в євро та доларах, а не в рублях.



"Якщо я правильно зрозумів, конвертація цього платежу - це внутрішня справа Російської Федерації", – сказав Драґі.



Відповідаючи на запитання щодо збільшення витрат на оборону після вторгнення Росії в Україну, Драґі сказав, що Італія досягне цілі НАТО витратити 2% ВВП на оборону в 2028 році, додавши, що це не викликає заперечень серед членів його коаліції.

Нагадаємо, що 29 березня Італія погодилася стати одним із гарантів безпеки для України