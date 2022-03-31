Путін заявив, що припинення вогню "не на часі", - прем'єр Італії Драґі
У телефонній розмові з італійським премʼєром Маріо Драґі Путін заявив, що припинення вогню в Україні "не на часі"
Про це повідомляє CNN.
Президент Росії заявив прем'єр-міністру Італії Маріо Драґі, що умови для припинення вогню в Україні поки не створені. Про це Драґі повідомив на прес-конференції в четвер, коли його запитали про телефонну розмову з Путіним напередодні.
Італійський премʼєр також заявив, що за словами Путіна, поточні газові контракти залишаються в силі. Крім того Путін додав, що європейські фірми продовжуватимуть платити в євро та доларах, а не в рублях.
"Якщо я правильно зрозумів, конвертація цього платежу - це внутрішня справа Російської Федерації", – сказав Драґі.
Відповідаючи на запитання щодо збільшення витрат на оборону після вторгнення Росії в Україну, Драґі сказав, що Італія досягне цілі НАТО витратити 2% ВВП на оборону в 2028 році, додавши, що це не викликає заперечень серед членів його коаліції.
- Нагадаємо, що 29 березня Італія погодилася стати одним із гарантів безпеки для України
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.68
-
EUR
Купівля 32.52Продаж 33.12
- Актуальне
- Важливе