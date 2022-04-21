Про це інформує "Медуза".



Замість генерал-майора Сергія Чубарикіна командиром призначено полковника Дениса Шишова.

До призначення у Псков Шишов командував 11-ю десантно-штурмовою бригадою з Улан-Уде. Під час війни в Україні він керував з'днанням бригади, яке форсувало Дніпро в районі Каховки Херсонської області. Шишов - герой Росії.

Псковські десантники на початку війни в Україні брали участь у наступі на Київ, зауважує Російська служба ВВС, і могли бути причетними до подій у Бучі. З посиланням на відкриті джерела ВВС пише, що у боях загинули не менше 15 десантників.

Головне управління розвідки Міноборони України стверджує, що військовослужбовці дивізії "причетні до воєнних злочинів проти мирного населення у Київській області".



Про подальшу долю чи нове призначення Чубарикіна наразі не повідомляють.



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