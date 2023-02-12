Путін зможе перемогти, якщо Україні не нададуть зброю, - Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Росія зможе перемогти у війні, якщо найближчими тижнями Україна терміново не отримає військову техніку
Таку думку він висловив в інтерв'ю Le Figaro.
Відповідаючи на запитання чи можуть росіяни виграти війну, Дуда зазначив, що в Росії хоч і немає сучасної військової інфраструктури, проте в неї є люди. І якщо Україна терміново не отримає військову допомогу, країна-агресор зможе перемогти.
"Якщо в найближчі тижні ми не відправимо в Україну військову техніку, Путін може перемогти. Він може перемогти, і ми не знаємо, де він зупиниться", - наголосив Дуда.
- 12 лютого президент Польщі Анджей Дуда заявив, що відправка літаків F-16 Україні є "дуже серйозним рішенням", яке "нелегко прийняти" через низку факторів.
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