Путін звинуватив НАТО у військовій активності біля російських кордонів та "гнітючій ситуації" у відносинах

Про це Путін сказав на засіданні колегії МЗС Росії.



"Гнітюча ситуація складається у відносинах з Північноатлантичним альянсом, який виявляє підкреслено конфронтаційний настрій та демонстративно наближає свою військову інфраструктуру до наших кордонів", - сказав Путін.



Президент РФ звинуватив НАТО у тому, що Альянс зламав "усі механізми діалогу".



Також він наголосив, що на військову активність Росія буде відповідати.



"На військову ж активність НАТО по периметру наших кордонів ми будемо адекватно реагувати", - сказав Путін.



Володимир Путін підписав указ про визнання сертифікатів походження товарів, вироблених в окремих районах Донецької та Луганської областей. Він доручив прирівняти їх до російських товарів.