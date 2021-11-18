Путін звинуватив НАТО у військовій активності біля російських кордонів та "гнітючій ситуації" у відносинах
Президент РФ Володимир Путін звинуватив НАТО у військовій активності біля російських кордонів та поганих стосунках між країною та Альянсом
Про це Путін сказав на засіданні колегії МЗС Росії.
"Гнітюча ситуація складається у відносинах з Північноатлантичним альянсом, який виявляє підкреслено конфронтаційний настрій та демонстративно наближає свою військову інфраструктуру до наших кордонів", - сказав Путін.
Президент РФ звинуватив НАТО у тому, що Альянс зламав "усі механізми діалогу".
Також він наголосив, що на військову активність Росія буде відповідати.
"На військову ж активність НАТО по периметру наших кордонів ми будемо адекватно реагувати", - сказав Путін.
- Володимир Путін підписав указ про визнання сертифікатів походження товарів, вироблених в окремих районах Донецької та Луганської областей. Він доручив прирівняти їх до російських товарів.
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