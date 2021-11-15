Путін видав указ про прирівняння товарів з ОРДЛО до російських

Про це повідомляється на офіційному порталі правової інформації РФ.



Путін постановив упродовж місяця забезпечити визнання у Росії товарів, які виготовлені в ОРДЛО, та створити для них однакові закупівельні умови на рівні з російськими товарами.



У документі зазначається, що рішення було прийнято "як виняток на період до політичного врегулювання ситуації".



Путін наказав уряду протягом місяця зробити кроки для пом'якшення умов для допуску вказаних товарів на російський ринок.



Також указ дозволяє не застосовувати кількісні обмеження для експорту та імпорту для товарів, які переміщаються між Росією та ОРДЛО.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb