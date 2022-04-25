Путін звинуватив Україну в підготовці вбивства кремлівського пропагандиста Соловйова

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами Путіна, ФСБ знешкодила терористичну групу, нібито, пов'язану з Україною, яка готувала вбивство "відомого тележурналіста".

"Сьогодні вранці органи Федеральної служби безпеки припинили діяльність терористичної групи, яка планувала напад і вбивство одного з відомих російських журналістів", - сказав Путін під час засідання колегії Генпрокуратури РФ.

Він додав, що "Росії відомі прізвища кураторів із західних служб, насамперед із ЦРУ США, які працюють з органами безпеки України".

За даними ФСБ, затримано учасників організації National socialism/White power, які планували за завданням Києва вбивство Соловйова.



Путін додав, що країни Заходу "перейшли до терору — підготовки вбивств наших журналістів", оскільки хотіли розколоти російське суспільство, проте "на цьому інформаційному полі зазнають поразки".

"Наше суспільство виявляє зрілість, згуртованість, підтримує наші збройні сили, підтримує наші зусилля, спрямовані на забезпечення, безумовне забезпечення безпеки самої Росії та на підтримку громадян, які проживають на Донбасі", - сказав Путін.

У ФСБ повідомили, що під час обшуків за адресами проживання затриманих за підозрою у підготовці замаху на Соловйова, вилучено саморобний вибуховий пристрій, вісім саморобних запальних пристроїв на кшталт "коктейлю Молотова", шість пістолетів Макарова, обріз мисливської рушниці, гранату, понад тисячу патронів, підроблені українські паспорти, "націоналістична" література та атрибутика.

Зазначається, що "члени злочинної групи дають свідчення про підготовку вбивства Соловйова.

Сам пропагандист в етері свого шоу "Соловйов Live" раніше заявив, що на нього готували напад люди, які мають стосунок до українських спецслужб. А президент України Володимир Зеленський раніше, нібито, у колі своїх ближніх друзів на нього скаржився.