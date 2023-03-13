Отже, сюжет з "українським слідом" диверсії на "Північних потоках" розвивається далі. Окрім вітрильної (!) яхти "Андромеда" (хтось вважає що вітрильна яхта саме те судно, яке потрібно для підводної диверсійної операції такого рівня:))), з'явився танкер, який підозріло довго маневрував в районі диверсії.

Це цікавий момент. Нагадує інцидент жовтня 2014 року, коли біля берегів Швеції було зафіксовано "підозрілу підводну активність" і направлений "променем" в бік Калінінграда сеанс радіозв'язку. Шведи дійшли висновку, що відбувається укотре російська шпигунська активність, але підводний човен зазнав аварії. Пошуки аварійної мінісубмарини так і не увінчались успіхом, але потім звернули увагу на дивні переміщення двох цивільних суден — нафтового танкера "NS Concord" російської компанії "Совкомфлот" під прапором Ліберії та науково-дослідного судна "Профессор Логачев" (ФГУП "Полярная Морская Геологоразведочная Экспедиция"). В центральній частині Балтійського моря вони тривалий час здійснювали маневрування, нехарактерне для комерційних та дослідницьких суден. Це якраз і наштовхнуло експертів на висновок, що означені судна здійснювали порятунок підводного мінічовна, який виконував спеціальне завдання в районі шведського узбережжя та зазнав аварії.

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Найбільш імовірно, що мінісубмарина покинула район перебуваючи під дном великорозмірного танкера, або ж танкер був заздалегідь переобладнаний під носія. Тим більше, що і танкер, і науково-дослідне судно провели до цього кілька місяців в ремонті, що підтверджує версію про відповідне переобладнання для виконання завдань, не пов’язаних з їх традиційним застосуванням

Найбільш імовірно, що мінісубмарина покинула район перебуваючи під дном великорозмірного танкера, або ж танкер був заздалегідь переобладнаний під носія. Тим більше, що і танкер, і науково-дослідне судно провели до цього кілька місяців в ремонті, що підтверджує версію про відповідне переобладнання для виконання завдань, не пов’язаних з їх традиційним застосуванням.

[Росіяни з радянських часів відпрацювали технологію використання цивільних суден (науково-дослідних та транспортних) для виконання спеціальних завдань у військових цілях. Ми описували використання цивільної інфраструктури російською вояччиною у випусках часопису "Чорноморська безпека", зокрема, в числі 2(38) за 2018 рік міститься стаття "Морська газова інфраструктура у російській протидії НАТО на східному фланзі: потенціал гібридного використання у Чорному та Балтійському морях"]

Тому "танкерний слід" у диверсії на путінських потоках знову ж таки вказує на те, за авторством стоять саме росіяни. Технологія відпрацьована неодноразово. Таким чином, як я й писав, виконання такого рівня диверсії потребує підводного мінічовна за допомогою якого й можна виконати необхідні підготовчі роботи. Потрібно поглянути, які судна були ще поруч, а також де і коли танкер був в ремонті й хто його використовував. Тим більше, що, як зазначають, танкер "Minerva Julie" прямував з Роттердама, і після дивних переміщень з 6 по 12 вересня 2022 року в кінцевому підсумку прибув до Санкт-Петербурга. Навіть якщо танкер не був переобладнаний під носія мінісубмарини, то він послужив прикриттям для її роботи на найбільш відповідальному етапі. Але тоді десь мало б бути ще одне судно, яке доставило й потім забрало мінічовен у випадку, якщо танкер не був носієм.

Це теж вписується в інформацію, яка була надана американською SpaceKnow про проходження в зоні диверсій двох суден з відключеними транспондерами AIS.

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Про автора. Михайло Гончар, експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин

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