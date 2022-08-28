Путіну потрібні переговори, щоб відновити військові сили, - ексочільник МЗС Огризко
Росія хоче затягнути Україну в переговори, щоб відновити свою військову міць
Про це в ефірі Еспресо сказав колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.
"Росіяни зрозуміли, що прямий лобовий удар не працює. Треба шукати інші способи. Для цього треба час - щоб перегрупуватися, реорганізуватися, якось відновитися і таке інше. Для цього треба перемовини та перемир'я, те, що Путін називає переговорним процесом", - вважає він.
Огризко нагадав, що Україна вже 8 років вела переговори з Путіним після Донбасу.
"Ми знаємо, чим це закінчилося. Нічого нового немає, це та ж тактика затягування України в пастку переговорів. Я дуже сподіваюся, що наша влада в неї не потрапить", - підсумував ексміністр.
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