Путіну потрібні переговори, щоб відновити військові сили, - ексочільник МЗС Огризко

Про це в ефірі Еспресо сказав колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"Росіяни зрозуміли, що прямий лобовий удар не працює. Треба шукати інші способи. Для цього треба час - щоб перегрупуватися, реорганізуватися, якось відновитися і таке інше. Для цього треба перемовини та перемир'я, те, що Путін називає переговорним процесом", - вважає він.

Огризко нагадав, що Україна вже 8 років вела переговори з Путіним після Донбасу.

"Ми знаємо, чим це закінчилося. Нічого нового немає, це та ж тактика затягування України в пастку переговорів. Я дуже сподіваюся, що наша влада в неї не потрапить", - підсумував ексміністр.