Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка звертає увагу, що російське військове угруповання "Вагнера" продовжує відігравати важливу роль у бойових діях навколо міста Бахмут у Донецькій області. В останні місяці ПВК "Вагнера" розробила наступальну тактику, щоб використати велику кількість погано навчених засуджених, яких вона завербувала.

Окремим бійцям, ймовірно, видають смартфони або планшети, на яких на комерційних супутникових зображеннях відображається призначений маршрут просування та ціль нападу. На рівні взводів і вище командири, ймовірно, залишаються в укриттях та віддають накази по радіо, та інформують найманців за допомогою відеосигналів малих безпілотних літальних апаратів.

Окремим частинам і частинам наказують йти заздалегідь наміченим маршрутом, часто під прикриттям вогню, але рідше з бронетехнікою. Найманці, які відхиляються від визначених маршрутів штурму без дозволу, ймовірно, опиняються під загрозою розстрілу без належного судового розгляду.

"Ця жорстока тактика спрямована на збереження дефіцитних ресурсів ПВК "Вагнера" — досвідчених командирів та бронетехніки — за рахунок "каторжників-новобранців", яких угрупування розцінює як витратний матеріал", - дійшли висновку в розвідці Британії.

14 грудня повідомлялося, що у ПВК "Вагнера" проти України воюють щонайменше 23 тис. засуджених.

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