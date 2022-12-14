Окупанти завербували 23 тис. зеків до ПВК Вагнера, - Центр національного спротиву

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У Центрі пояснили, чому важливо повідомляти місце розташування зеків з ПВК Вагнера.

"Загалом окупанти завербували 23 тис. ув’язнених, яких використовують при штурмі як м’ясо. Причиною є те, що їх смерть не резонує в російського суспільства й тому дозволяє росіянам не думати про втрати. Фактично ворог обмінює життя дешевих бійців на життя українців. З ув’язнених формують штурмові загони, при штурмі використовують аеророзвідку, завдяки яким командири груп спостерігають за діями “підлеглих”. При цьому, ці втрати не деморалізують ПВК Вагнера, адже кваліфікований особовий склад й керівництво не бере участь в штурмі", - йдеться у повідомленні.

Центр національного спротиву відзначив роботу українського підпілля, яка надають інформацію про розміщення вагнерівців. Це дозволяє завдавати ударів по пунктах управління.

У неділю, 11 грудня, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що на базі вагнерівців у тимчасово окупованій Кадіївці сталася "бавовна".

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